Pico y placa en Medellín este viernes, 5 de septiembre: ¿su carro o moto puede circular?

Conozca cómo funcionará la rotación de esta medida para este viernes en la capital de Antioquia.

Redacción Vehículos
4 de septiembre de 2025, 6:16 p. m.
El pico y palca en Medellín tiene nueva rotación desde el 17 de julio de 2023
Hay algunas vías que están exentas de la medida. | Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

El pico y placa en Medellín busca, principalmente, mejorar la movilidad en la ciudad y reducir los problemas de congestión vehicular que suelen presentarse en las vías más transitadas.

Uno de los fines de esta medida es promover el uso del transporte público, lo cual no solo alivia la carga en las vías, sino que genera recursos económicos que se destinan a mejorar la infraestructura urbana y optimizar diversos servicios en la capital antioqueña.

Controles de pico y placa en Medellín.
Esta medida busca descongestionar las vías de la capital de Antioquia. | Foto: Secretaría de Movilidad de Medellín.

Para ello, se definen días y franjas horarias específicas en las que ciertos vehículos no pueden circular por determinadas zonas de la ciudad, aunque existen áreas exentas de esta restricción.

Contexto: ¿Qué es el disco de parqueo y cuál es la multa por no usarlo? Elemento clave si quiere visitar este popular destino

La medida se aplica según el número de la placa: en el caso de las motos se considera el primer dígito, mientras que para los carros se tiene en cuenta el último.

Para este viernes, 5 de septiembre de 2025, la medida rige de la siguiente manera, de acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Movilidad y tras los cambios que se efectuaron para este segundo semestre del presente año:

  • Vehículos particulares: no podrán circular aquellos cuya placa termine en 4.
  • Motocicletas: la restricción se aplica a las motos cuyo primer número de placa sea 4.
  • Taxis: la prohibición afecta a aquellos con placas finalizadas en 2.
La medida del nuevo pico y placa en Medellín comenzará a regir este lunes 4 de agosto.
Estas son las vías exentas de la medida del pico y placa en Medellín | Foto: Tomada de Alcaldía de Medellín

El horario para los carros y motos particulares inicia a las 5:00 a. m. y finaliza a las 8:00 p. m., mientras que para los taxis la restricción se extiende desde las 6:00 a. m. hasta las 8:00 p. m.

Hay algunos vehículos que no están sujetos a esta regulación, por lo que pueden circular libremente, siempre y cuando cumplan los requisitos. En esta categoría se incluyen los autos eléctricos, los híbridos y aquellos que utilizan gas natural, siempre que porten su matrícula vigente.

Contexto: Concesionarios advierten los peligros de la reforma tributaria para la industria automotriz en el país: “Se reduce la demanda”

De igual manera, la restricción no afecta a los vehículos de emergencia y atención médica, al transporte de alimentos, a los automóviles utilizados por medios de comunicación ni a los que se destinan a tareas de seguridad y mantenimiento del orden público.

Además, en cuanto a las vías exentas de la medida para este segundo semestre del año, se encuentran el Sistema Vial del Río (autopista Sur y avenida Regional) dentro del perímetro de Medellín y la Avenida Las Palmas.

Asimismo, la restricción no aplica en el corredor de la quebrada La Iguana, entre las carreras 63 y 80, no en los cinco corregimientos de la capital de Antioquia.

El incumplimiento de esta disposición lleva a una multa de $711.750, además de la inmovilización del vehículo. Es fundamental que los conductores estén al tanto de los horarios y turnos de restricción para evitar sanciones y contribuir a una mejor movilidad en la ciudad.

