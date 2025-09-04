¿Qué es el disco de parqueo y cuál es la multa por no usarlo? Elemento clave si quiere visitar este popular destino

A la hora de viajar por diferentes países de Europa, como Alemania, utilizar carro para conocer las ciudades suena bastante atractivo, más si se cuenta con un sistemas de autopistas y vías que permite disfrutar a plenitud de cualquier vehículo.

Sin embargo, muchos se pueden ver sorprendidos por algunas normas específicas a la hora de estacionar en las calles.

Lo primero que hay que señalar es que es gratis y que solo se puede hacer en las ciudades y zonas donde está permitido.

En Alemania, el disco de parqueo o Parkscheibe es clave para disfrutar la gratuidad del estacionamiento en calle. | Foto: Getty Images

Sin embargo, existe un requisito que, de no cumplirse, puede acabar en multa. Y lo curioso es que no se trata de pagar en un parquímetro ni de colocar un ticket, sino de un sencillo disco de plástico que marca la diferencia.

Justamente, el usuario de TikTok Axel Redondo lo explicó en un video que ha acumulado miles de visualizaciones en esta popular red social.

“Estacionar tu coche en la calle en Alemania, en la mayoría de las ciudades, es totalmente gratis. Pero antes de parquear te tienes que fijar en estas señales. Si no lo tienes puesto, o te has pasado de hora, son 20 euros de multa y la multa sí llega a España”, advirtió, a manera de consejo para quienes quieren movilizarse en carro por las ciudades alemanas.

¿Qué es el ‘Parkscheibe’ o disco de estacionamiento?

Ese pequeño objeto al que se refiere es el Parkscheibe, un disco de estacionamiento obligatorio en las zonas señalizadas con límite de tiempo.

El disco de parqueo se puede comprar en una gasolinera y no cuesta más de un par de euros. | Foto: Getty Images

El mecanismo no puede ser más simple: al estacionar se debe girar una rueda para indicar la hora exacta de llegada y colocarlo sobre el tablero, visible desde el exterior.

Con ese gesto, las autoridades saben cuándo comenzó el estacionamiento y pueden comprobar fácilmente si se ha superado el tiempo máximo permitido, que suele ser de dos horas. Si el auto permanece más allá de lo marcado, la sanción está asegurada.

Lugares en los que se utiliza y costo para tenerlo

Este sistema se aplica en muchos espacios públicos y estacionamientos de supermercados donde se permite estacionar gratis, pero solo durante un tiempo limitado para favorecer la rotación de vehículos.

Las señales viales indican con claridad el tiempo máximo y, en ocasiones, las franjas horarias en las que rige la restricción.

El disco se puede comprar en gasolineras y tiendas por apenas unos euros, y llevarlo en la guantera es una de las mejores precauciones si se va a circular por el país.

¿Qué pasa si no se usa el ‘Parkscheibe’ o disco de estacionamiento?

La normativa es estricta: si no se coloca el disco o se supera el tiempo permitido, la multa mínima es de 20 euros, aunque puede aumentar en función de la infracción.

Y, como recuerda Redondo en su video, las sanciones llegan también a conductores extranjeros, incluidos los españoles.

Se debe utilizar en las zonas señalizadas y garantiza la fluidez de vehículos en esos estacionamientos. | Foto: Getty Images