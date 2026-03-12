Pico y placa en Medellín tendrá nueva rotación este viernes 13 de marzo

Medellín y su área metropolitana tendrán una nueva rotación del pico y placa para carros y motocicletas que regirá durante el primer semestre de 2026 y hasta el 31 de julio.

La norma se implementa como es habitual, entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m., por lo que el viernes 13 de marzo los carros particulares y motocicletas que terminen su placa en 2-8 no se podrán movilizar.

La medida también rige para el transporte público individual, en el cual se mantiene la metodología acordada y aceptada por el gremio, que consiste en la rotación quincenal, variando el día de la semana por cada mes.

Por lo tanto, en los taxis la restricción aplica para el último número de la placa, que para este viernes es el número 6, entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m.

“La restricción para carros incluye camperos, motocarros y cuatrimotos, y se hará según el último dígito de la placa. Para motos, mototriciclos, tricimotos y ciclomotores de dos y cuatro tiempos, aplicará con el primer número de la placa. Los vehículos eléctricos de cero emisiones y los vehículos a gas estarán exentos, al igual que los híbridos que estén registrados en el RUNT”, dijo el secretario de Movilidad, Pablo Ruiz.

La restricción aplica para vehículos particulares, motocicletas y taxis Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

Vías exentas

Se exoneran las vías: avenida Regional y Autopista Sur (en jurisdicción de Medellín); la vía Las Palmas; la 4.1 hacia el occidente antioqueño; la conexión de la avenida 33 entre la Autopista Sur y la avenida Las Palmas; y la calle 10 entre el eje vial del río y la Terminal del Sur; además, los corregimientos están exentos.

Para garantizar la accesibilidad a la Terminal de Transportes del Norte, se mantienen vías exentas en los siguientes corredores: para el ingreso desde el norte por la Autopista Sur, se debe tomar la carrera 64A (vía colectora) entre las calles 75B y 88, y para quienes se desplazan desde el sur por la avenida Regional, se debe tomar el lazo sur-oriente hacia la calle 78 (Puente del Mico), continuar por la calle 78 en sentido oriente-occidente y acceder a la terminal por la carrera 64C.

También están exentas la calle 78 entre la avenida Regional y la carrera 64C (sentido oriente–occidente, calzada norte), la carrera 64C en sentido sur–norte (costado oriental) entre la calle 78 y la calle 88, y la calle 88 entre las carreras 64C y 64A.

La Avenida Regional y la Autopista Sur, en sus tramos en jurisdicción de Itagüí y Bello, no están exentas por decisiones autónomas de sus administraciones municipales.