Vehículos

¿Qué autos tienen 5 estrellas de seguridad? Experto dice cuáles son las marcas más fiables

Latin NCAP reveló los autos que alcanzaron cinco estrellas en seguridad y se consolidan como los más confiables del mercado.

Redacción Vehículos
18 de agosto de 2025, 12:52 p. m.
La lista de autos mejor calificados incluye modelos que reforzaron su estructura y sistemas de seguridad.
Varios vehículos recibieron la máxima nota tras superar exigentes pruebas de impacto frontal, lateral y posterior. | Foto: Latin NCAP

En el mercado automotriz, la seguridad de los pasajeros es un factor determinante al momento de elegir un vehículo. Para ofrecer información confiable a los conductores y compradores, el Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe (Latin NCAP) lleva a cabo pruebas de choque que permiten identificar cuáles modelos cumplen con los más altos estándares de protección.

De acuerdo con Latin NCAP, desde 2020, la entidad elevó el nivel de exigencia de sus protocolos, unificando la evaluación en un sistema de estrellas que considera tanto la seguridad de los ocupantes adultos como la de los pasajeros infantiles. Bajo este esquema más riguroso, algunas marcas han logrado destacar con la máxima calificación.

Modelos que alcanzaron las 5 estrellas en las pruebas

En la lista de los vehículos mejor valorados por Latin NCAP aparecen opciones que combinan tecnología, resistencia estructural y un completo sistema de airbags. Entre ellos se encuentran:

BYD Dolphin Plus, equipado con siete airbags.

BYD Dolphin Plus + 7 Airbags

Chevrolet Tracker, que incluye seis airbags de serie.

Chevrolet Tracker + 6 Airbags

Ford Ranger, que también ofrece siete airbags.

Ford Ranger + 7 Airbags

Kia K3, en sus versiones sedán, hatchback y cross.

Kia K3/K3 Sedán - K3 Hatchback/K3 Cross

Mitsubishi L200/Triton, reconocida por su solidez en pruebas de impacto.

Mitsubishi L200 / Triton + 7 Airbags

La calificación otorgada por Latin NCAP no se limita solo a la protección de quienes viajan dentro del vehículo. El sistema de evaluación analiza cuatro aspectos clave:

  • La seguridad del ocupante adulto
  • La del ocupante infantil
  • Nivel de protección ofrecido a peatones
  • Usuarios vulnerables de la vía

Así como el desempeño de los sistemas de asistencia a la conducción, garantizando una visión integral sobre la confiabilidad del automóvil.

Estos modelos representan a las marcas que han invertido en reforzar la protección de los ocupantes, destacando tanto en choques frontales como en impactos laterales y posteriores.

Cómo se determina la calificación de seguridad

Las pruebas de Latin NCAP incluyen múltiples escenarios de riesgo para evaluar la respuesta de los vehículos. En colisiones frontales, se registró buena protección para cabeza y cuello de conductor y acompañante, con un desempeño adecuado en el pecho y excelente en rodillas y piernas. La zona de los pies fue catalogada como estable, al igual que la estructura general del vehículo, lo que garantiza resistencia a mayores cargas.

La máxima distinción de seguridad vehicular ya tiene ganadores en América Latina.
Los protocolos actualizados permitieron determinar qué autos ofrecen mayor confianza en caso de accidente. | Foto: Getty Images

En impactos laterales, la protección de cabeza, abdomen, pecho y pelvis se consideró de nivel alto. Frente a choques contra poste, el pecho mostró un rendimiento marginal, mientras que el resto del cuerpo obtuvo una valoración positiva. En cuanto a latigazo cervical (whiplash), los asientos alcanzaron un resultado aceptable.

Adicionalmente, los vehículos analizados cumplen con los requerimientos de impacto trasero y ofrecen tecnologías como el frenado autónomo de emergencia en ciudad (AEB Ciudad), con un desempeño favorable. Latin NCAP también revisa la llamada “hoja de rescate”, documento técnico esencial para los equipos de emergencia en caso de accidente, la cual se ajusta a los parámetros establecidos.

Según la entidad Latin NCAP, el listado no se limita a ellos, pues existen más vehículos que también han alcanzado altos estándares de seguridad y se suman al grupo de los mejor evaluados.

