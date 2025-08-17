Suscribirse

Vehículos

Cuatro aspectos que se deben tener en cuenta al momento de comprar el primer carro: uno es clave

Cuando se adquiere un vehículo se debe tener en cuenta que ello acarreará a futuro, gastos para el sostenimiento y mantenimiento del mismo.

Redacción Vehículos
17 de agosto de 2025, 3:55 p. m.
Compra e Carro / Auto / Automóvil
Imagen de re | Foto: Getty Images/Image Source

Comprar un carro por primera vez, sin duda es un gran paso y una decisión muy importante en busca de comodidad, tranquilidad y, en algunos casos, dependiendo de la ciudad, seguridad y ahorro de tiempos de desplazamiento.

No sin antes, es importante tener en cuenta algunos aspectos al momento que se decida adquirir por primera vez un carro, dado a que no solo es un gasto económico grande, sino también porque se elige un activo que requiere mantenimiento que, sin duda, seguirá tocando el bolsillo del conductor.

Contexto: Precio vs. calidad: ¿qué es lo que más buscan los colombianos a la hora de comprar un carro?

En el portal Los Coches mencionan en uno de sus artículos publicados en su página web, algunas recomendaciones clave al momento de adquirir por primera vez un carro.

Alí, hacen énfasis en que, lo primero que debe tener en cuenta el interesado es para qué necesita el carro, qué tipo de uso le va a dar, qué es lo primero que piensa cuando visualiza el auto ideal y con qué presupuesto cuenta, ya sea para afrontar un pago de contado o en mensualidades

Lo más leído

1. Inteligencia artificial identificó cuál es el negocio más rápido y rentable para alcanzar la riqueza en poco tiempo
2. Un especialista divulga imágenes mientras le aplica inyecciones en la cabeza al presidente Petro: “Todo tiene siempre un propósito”
3. Tribunal de Bogotá toma trascendental decisión frente a las tutelas para revocar la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe Vélez

Seleccionar un vehículo adecuado para sus gustos, necesidades y presupuestos requiere investigación. No dude en preguntar a amigos y familiares, consultar en sitios web o incluso visitar concesionarios. Invierta todo el tiempo que sea necesario para poder tomar la mejor decisión: así estará convencido de cuál es el modelo ideal para usted”, destacan en el portal citado anteriormente.

Carro nuevo.
Tener un carro, ya sea nuevo o usado, es el sueño de algunas personas. | Foto: Getty Images

A continuación, cuatro recomendaciones de Los Coches:

1- Establecer si se pagará a contado o con crédito:

Este concesionario señala que esa es tal vez de las decisiones más importantes a tener en cuenta, cuando se va a adquirir el primer vehículo.

“El pago de contado significa cubrir la totalidad del costo del vehículo en una sola erogación. La principal ventaja de este método es que puedes tener el automóvil en un mínimo de 8 a 10 días. Además, estarás libre de deudas, obligaciones financieras y del pago de intereses (...) La forma más común de adquirir un vehículo es a través del financiamiento automotriz. Este método consiste en acceder a un crédito, otorgado por un banco, para comprar así un vehículo nuevo o usado", resaltan en dicho portal web.

2- Escoger un buen concesionario de automóviles:

Para evitar sorpresas, es fundamental elegir un buen concesionario que le brinde al interesado garantía, respaldo, calidad y precio.

“La relación entre concesionario y cliente no termina al comprar el carro. Por el contrario, apenas comienza”, destacan.

3- ¿Vehículo nuevo o usado?

Resaltan que el principal beneficio de comprar un carro nuevo es que necesitará pocas reparaciones en sus primeros años de uso.

Contexto: El detalle que delata que un carro fue estrellado: puede lucir como nuevo, pero no es invencible a este tipo de inspección

Entre tanto, al adquirir un carro 0KM, el comprador tendrá la certeza de que su carro nunca ha sufrido problemas mecánicos o accidentes.

“La mayor ventaja de adquirir un vehículo usado es que, llegado el momento, podrá venderlo por un monto similar al que pagó por él. Optar por un usado también hace más fácil ahorrar para pagar su valor“, agregaron.

4- ¿SUV o sedán o hatchback?

Allí, el comprador deberá tener claro el segmento que más se amolde al uso que le dará.

Es por ello que el interesado deberá saber que los hatchback son carros de dos cuerpos (motor y habitáculo), sin baúl separado y con portón trasero (cinco puertas).

“Los sedanes son los carros con tres cuerpos o baúl separado. Si tienes familia numerosa, un sedán es la opción indicada. Poseen una importante capacidad en el baúl, aunque son carros más largos y difíciles de estacionar. Los SUV son los modelos más buscados del mercado. Estos vehículos presentan mejores características para conducir fuera del asfalto, así como un destacado equipamiento", explicaron desde Los Coches.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Expresidente Álvaro Uribe Vélez señala que desde el Gobierno se enviaron mensajes que instigaron el atentado contra Miguel Uribe Turbay

2. Daniel Muñoz dejó tendido a rival de Chelsea: se la devolvieron y quedó retorcido en el campo

3. Esposa de Luis Díaz reaccionó a su primer gol con el Bayern Múnich; levantó comentarios

4. Juan Carlos Pinzón entregó detalles sobre su encuentro con el expresidente Uribe: “Debemos encontrar un propósito común”

5. Murió Terence Stamp, actor de ‘Superman’ y ‘Star Wars’; su familia hizo dura petición

LEER MENOS

Noticias relacionadas

compra de carrosVehículos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.