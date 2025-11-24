Suscribirse

Rota el pico y placa en Cali para este martes, 25 de noviembre; consulte si tiene restricción y evite multas

La medida aplica para todos los carros particulares que circulen o ingresen a la capital vallecaucana.

24 de noviembre de 2025, 5:43 p. m.
Operativos de control en el primer día del año con el nuevo pico y placa en Cali
Operativos de control para vigilar cumplimiento del pico y placa en Cali | Foto: Raúl Palacios

Cali mantendrá este martes, 25 de noviembre, la restricción de pico y placa para vehículos particulares, una medida que busca mejorar la movilidad y mitigar la congestión vehicular en las principales vías de la capital vallecaucana.

Contexto: Petro no se aguantó y lanzó comentario por larga fila de curiosos que querían ver los carros Tesla en el Centro Comercial Andino
Rotación del pico y placa en Cali para el segundo semestre del 2025.
Rotación del pico y placa en Cali para el segundo semestre del 2025. | Foto: Foto: cortesía Alcaldía de Cali

Según informó la Secretaría de Movilidad de Cali, este martes, 25 de noviembre, no podrán circular los automóviles cuyas placas finalicen en 5 y 6, en un horario comprendido entre las 6:00 a. m. y las 7:00 p. m., tanto dentro del perímetro urbano como en las vías de ingreso y salida de la ciudad.

La medida hace parte del plan de ordenamiento vial impulsado por la Alcaldía.

Para garantizar el cumplimiento de esta disposición, se desplegarán controles operativos en diferentes sectores estratégicos de la ciudad, con presencia activa de agentes de tránsito que verificarán el cumplimiento de la normativa.

El secretario de Movilidad, Wilmer Tabares, reiteró que el incumplimiento de la medida acarreará sanciones económicas y la inmovilización del vehículo, de acuerdo con lo estipulado por el Código Nacional de Tránsito.

Vehículos exentos del pico y placa

Tal como lo establece el Decreto 4112.010.20.1233 del 31 de diciembre de 2024, algunos tipos de vehículos están exentos de esta restricción, entre ellos:

Contexto: Tesla subió precios en Colombia en menos de cinco días: ¿en cuánto quedaron los vehículos de Elon Musk?
Además de aliviar la congestión, el pico y placa busca reducir los niveles de contaminación atmosférica generados por el transporte particular..
Además de aliviar la congestión, el pico y placa busca reducir los niveles de contaminación atmosférica generados por el transporte particular.. | Foto: Secretaría de Movilidad de Cali
  • Vehículos eléctricos e híbridos.
  • Transporte público colectivo e individual.
  • Motocicletas.
  • Vehículos oficiales.
  • Automóviles conducidos por personas con movilidad reducida.

Para beneficiarse de estas exenciones, los propietarios debieron haber realizado el registro o actualización de su vehículo antes del 5 de enero de 2025 ante la Secretaría de Movilidad.

Cabe destacar que esta medida no aplica los fines de semana ni los días festivos, lo que permite una mayor flexibilidad para quienes se movilizan esos días.

Aun así, las autoridades recomiendan a los ciudadanos planificar sus recorridos con anticipación para evitar contratiempos y posibles sanciones.

