Vehículos

Rota pico y placa en Cali este miércoles, 7 de enero de 2026: revise y evite comparendos

La medida aplica para los vehículos que circulen por las vías de la ciudad o que ingresen a la capital vallecaucana.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

6 de enero de 2026, 6:20 p. m.
Rotación Pico y Placa.
Rotación Pico y Placa. Foto: Aymer Andrés Álvarez

La Secretaría de Movilidad Distrital informó que la implementación de la nueva rotación del ‘pico y placa’ para el primer semestre de 2026, será a partir de este 5 de enero y se extenderá hasta el 30 de junio.

Subió el precio de las licencias de conducción para motos y carros en 2026: conozca los precios de este y otros trámites
Así es la rotación del pico y placa para Cali durante el primer semestre 2026.
Así es la rotación del pico y placa para Cali durante el primer semestre 2026. Foto: Alcaldía Cali

La medida mantendrá su horario habitual de 6:00 a.m. a 7:00 p.m., de lunes a viernes, con excepción de fines de semana y días festivos.

Precisamente, este miércoles 7 de enero no podrán circular por las vías de Cali los vehículos cuyas placas terminen en 5 y 6.

Semana pedagógica

  • Del 5 al 9 de enero de 2026
  • No hay sanciones; solo información y orientación.
  • Sanciones desde el 13 de enero.

Rotación por día

DíaPlacas terminadas en
Lunes1 y 2
Martes3 y 4
Miércoles5 y 6
Jueves7 y 8
Viernes9 y 0

Vehículos exentos (principales)

  • Vehículos de emergencia y socorro (ambulancias, bomberos, Cruz Roja, etc.).
  • Servicio oficial, diplomáticos y consulares.
  • Vehículos que transporten personas con discapacidad o movilidad reducida (con acreditación).
  • Vehículos híbridos y eléctricos.
  • Los vehículos de carga con capacidad mayor o igual a cinco (5) toneladas, según su licencia de tránsito.
  • Quienes paguen la tasa por congestión o contaminación.
  • Motocicletas.

Recomendaciones para no infringir la norma

  • Consultar canales oficiales de la Secretaría de Movilidad.
  • Usar apps autorizadas para verificar la restricción.
  • Preferir MIO, taxis o medios alternativos como la bicicleta.
Los nuevos carros de la Fórmula 1: los cambios extremos que tendrán los monoplazas; prometen más emoción y potencia para 2026
Todos los automóviles particulares que a diario ingresen a la ciudad tendrán que ceñirse a la restricción, por lo que se recomienda a los conductores consultar con anticipación para no recibir una multa.
Todos los automóviles particulares que a diario ingresen a la ciudad tendrán que ceñirse a la restricción, por lo que se recomienda a los conductores consultar con anticipación para no recibir una multa. Foto: Wirman Ríos / El País

Esta actualización busca mejorar la movilidad, reducir la congestión vehicular en horas pico y contribuir a la descontaminación ambiental de Cali. Invitamos a todos los caleños a planificar sus desplazamientos, utilizar el transporte público y respetar la nueva rotación para una movilidad más eficiente y sostenible”, manifestó Gustavo Orozco, secretario de Movilidad Distrital.

Vehículos

La estrategia para disminuir multas por velocidad y evasión de SOAT: atentos al celular

Vehículos

Esto tendrá que pagar por patios y grúa en 2026, si le inmovilizan el carro: tarifa puso a sudar a muchos

Vehículos

Subió el precio de las licencias de conducción para motos y carros en 2026: conozca los precios de este y otros trámites

Vehículos

Reino Unido responde con récord en venta de carros eléctricos, mientras la UE flexibiliza prohibición a autos a combustión

Vehículos

Sorpresa por los resultados en ventas de Toyota y Lexus en Estados Unidos

Vehículos

Los nuevos carros de la Fórmula 1: los cambios extremos que tendrán los monoplazas; prometen más emoción y potencia para 2026

Vehículos

Movilidad en Bogotá para este martes, 6 de enero: así operan las vías en la capital

Vehículos

Ojo con el nuevo pico y placa en Cali: así quedó la rotación para este martes, 6 de enero

Vehículos

Pico y placa en Cali para este viernes, 2 de enero de 2026: ¿cuándo aplica la nueva rotación?

Vehículos

Rota pico y placa en Cali este 31 de diciembre, último día de 2025; conozca las restricciones

Más de Vehículos

Pico y placa en Bogotá.

La estrategia para disminuir multas por velocidad y evasión de SOAT: atentos al celular

Rotación Pico y Placa.

Rota pico y placa en Cali este miércoles, 7 de enero de 2026: revise y evite comparendos

Movilidad en Bogotá en la primera semana de pico y placa todo el día puesto de control policía de tránsito Comparendo Bogotá enero 12 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina

Esto tendrá que pagar por patios y grúa en 2026, si le inmovilizan el carro: tarifa puso a sudar a muchos

Los precios de Licencia de conducción para carros y motos en 2026 subieron.

Subió el precio de las licencias de conducción para motos y carros en 2026: conozca los precios de este y otros trámites

Great Wall Motors cambió de representantes en Colombia y ahora hace parte del grupo británico Inchcape, del cual hacen parte firmas como Mercedes-Benz, Jaguar-Land Rover, DFSK, Subaru, Hino, Seres y el portafolio de la chilena Derco que abarca a Suzuki, Citroën y DS.

Reino Unido responde con récord en venta de carros eléctricos, mientras la UE flexibiliza prohibición a autos a combustión

Toyota y Lexus lograron importantes resultados en ventas durante 2025 en Estados Unidos.

Sorpresa por los resultados en ventas de Toyota y Lexus en Estados Unidos

El piloto británico de McLaren, Lando Norris (derecha), y el piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen (izquierda), compiten durante el Gran Premio de Fórmula Uno de Las Vegas, en el circuito de Las Vegas Strip, en Las Vegas, Nevada, el 22 de noviembre de 2025. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP)

Los nuevos carros de la Fórmula 1: los cambios extremos que tendrán los monoplazas; prometen más emoción y potencia para 2026

Las ventas de carros nuevos cayeron 43,7 por ciento en julio, y aunque la razón principal de la contracción no es el incremento en los costos de mover un vehículo, es algo que suma.

Movilidad en Bogotá para este martes, 6 de enero: así operan las vías en la capital

El País Denuncia: Vecinos denuncian vertimiento de desechos y lavado constante de buses intermunicipales en calles del norte de Cali

Oficial | Estas son las nuevas tarifas de los buses intermunicipales desde y hacia Bogotá en 2026

Renault Filante, el nombre del nuevo crossover de Renault

Renault dio pistas de su primer lanzamiento de 2026: se inspiró en su legado y le apuntará a un “segmento superior”

Noticias Destacadas