Rotación del pico y placa en Bogotá: así regirá la medida este lunes 1 de septiembre

Ante la llegada de un nuevo mes, las autoridades de tránsito de Bogotá dieron a conocer las restricciones de movilidad durante el mes de septiembre con relación al pico y placa.

Así las cosas, los entes que regulan el tráfico de la ciudad buscan mejorar las condiciones de transitabilidad para contribuir con el medio ambiente.

La Alcaldía de Bogotá recordó que la medida rige de dos formas, por lo que durante los días par solo pueden circular vehículos con placas terminas en con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0, mientras que los días impar, se movilizan los carros que terminen en 1, 2, 3, 4 y 5.

Pico y placa en Bogotá. | Foto: Imagen tomada de Alcaldía de Bogotá

Por lo tanto, durante el 1 de septiembre, la restricción corresponde para las placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0; es decir, que los carros 1, 2, 3, 4 y 5 podrán movilizarse libremente.

Mientras que para los automóviles de servicio público tipo taxi, la medida también rige para aquellos que terminen en placa 7 y 8 por lo que las placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 9 y 0 pueden circular.

De acuerdo con la medida, los horarios de movilidad para vehículos particulares es desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. y para taxis de 5:30 a. m. a 9:00 p. m.