Suscribirse

Véhiculos

Rotación del pico y placa en Bogotá: así regirá la medida este lunes 1 de septiembre

Los entes que regulan el tráfico de la ciudad buscan mejorar las condiciones de transitabilidad.

Redacción Vehículos
31 de agosto de 2025, 5:43 p. m.
Pico y placa en Bogotá.
Pico y placa en Bogotá. | Foto: COLPRENSA

Ante la llegada de un nuevo mes, las autoridades de tránsito de Bogotá dieron a conocer las restricciones de movilidad durante el mes de septiembre con relación al pico y placa.

Así las cosas, los entes que regulan el tráfico de la ciudad buscan mejorar las condiciones de transitabilidad para contribuir con el medio ambiente.

Contexto: Movilidad en Bogotá el sábado 30 de agosto: tenga en cuenta el cierre de los puentes en Puente Aranda

La Alcaldía de Bogotá recordó que la medida rige de dos formas, por lo que durante los días par solo pueden circular vehículos con placas terminas en con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0, mientras que los días impar, se movilizan los carros que terminen en 1, 2, 3, 4 y 5.

Con el objetivo de facilitar el retorno a la capital, la Secretaría de Movilidad ha establecido horarios específicos para el pico y placa regional, permitiendo el ingreso de vehículos de acuerdo con la terminación de sus placas.
Pico y placa en Bogotá. | Foto: Imagen tomada de Alcaldía de Bogotá

Por lo tanto, durante el 1 de septiembre, la restricción corresponde para las placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0; es decir, que los carros 1, 2, 3, 4 y 5 podrán movilizarse libremente.

Mientras que para los automóviles de servicio público tipo taxi, la medida también rige para aquellos que terminen en placa 7 y 8 por lo que las placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 9 y 0 pueden circular.

De acuerdo con la medida, los horarios de movilidad para vehículos particulares es desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. y para taxis de 5:30 a. m. a 9:00 p. m.

“Recuerda que los usuarios que quieran ser exentos del pico y placa pueden registrarse en la página de la Secretaría Distrital de Movilidad y conocer el Pico y Placa Solidario, la modalidad con la que usted puede pagar para usar su vehículo en Bogotá sin ninguna restricción", mencionó la alcaldía.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Este sería el plan de Estados Unidos para Gaza después de la guerra, según el Washington Post

2. Egan Bernal se desahogó tras perder tiempo en la Vuelta a España: contó la razón de su debacle

3. Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado para el 31 de agosto; vendrían cambios en el nuevo mes

4. Exequias de Valeria Afanador: conmovedoras imágenes de las honras fúnebres de la menor en Cajicá

5. “Darle subsidio a empresarios grandes no es un delito”: Paloma Valencia sale en defensa de Andrés Felipe Arias en foro contra la corrupción

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Pico y placa BogotáMovilidad en BogotáPico y placa

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.