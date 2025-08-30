Se prevé que la movilidad en Bogotá se vea afectada durante este sábado 30 de agosto ante algunos cierres viales. Las autoridades recomiendan programar con tiempo sus recorridos.

Los cierres están previstos a partir de las 10:00 de la noche con el fin de dar continuidad a las obras del tramo 1 del megaproyecto de La Nueva Calle 13.

Así las cosas, se inhabilitarán los puentes de la intersección donde se encuentran la avenida calle 13, calle Sexta, carrera 50 y avenida Las Américas, en la localidad de Puente Aranda.

Estos cierres permitirán adelantar labores de demolición de los puentes existentes, para dar paso a las nuevas estructuras vehiculares.

Por su parte, Orlando Molano, director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), entregó detalles de los avances en las obras que allí se desarrollan.

“Estamos trabajando para mejorar la infraestructura vial de Bogotá y para eso es necesario hacer las grandes obras que necesitamos. Estos cierres son necesarios para continuar con las obras del tramo 1 de La Nueva 13; un megaproyecto de 11,62 kilómetros, que conectará a Bogotá, desde esta intersección de Puente Aranda hasta el río Bogotá. Este, el Tramo 1, que ya está en fase de obra, contempla un intercambiador de tres niveles: el primero, con una glorieta para tráfico mixto de tres carriles; el segundo, con la glorieta elevada de dos carriles exclusivos para buses TransMilenio; y el tercero, elevado, con dos puentes para tráfico mixto, cada uno con tres carriles, que conectarán el oriente y el occidente en la avenida de Las Américas”, destacó.

Así mismo, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) dio a conocer que con el fin de dar continuidad a las obras, fue autorizado un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) de alto impacto que quedará implementado desde el 1 de septiembre con el fin de garantizar la movilidad en el sector.

“El intercambiador de calle 13, en Puente Aranda, es una de las obras más importantes de Bogotá y, para avanzar, son necesarios los cierres que se implementarán. Sabemos que estos trabajos impactarán la movilidad de miles de ciudadanos que transitan por la zona. Para brindar condiciones seguras de movilidad e información clara sobre cómo moverse en adelante, contaremos con señalización y personal en vía para orientar a la ciudadanía. También, a través de nuestras redes oficiales se informará todo el detalle para que puedan planear sus recorridos con tiempo. Con la corresponsabilidad de todos podremos lograr una movilidad más ordenada mientras la movilidad de Bogotá se transforma”, señaló Claudia Díaz, secretaria de Movilidad.

Desvíos vehiculares en la avenida calle 13

De occidente a oriente (línea azul, mapa 1)

De occidente a oriente, los conductores deben seguir la calzada lenta. Los vehículos livianos podrán tomar el carril de contraflujo, por el costado norte (de la calle 13) a la altura de la carrera 56, y reingresar a la vía de la glorieta provisional que los conectará por la calle 13 o la avenida de Las Américas con el oriente.

Además, podrán continuar por el tramo de contraflujo de la calle 13, desde la carrera 50, para seguir al norte por la carrera 46 y conectar con la avenida de Las Américas.

De oriente a occidente (línea morada, mapa 1)

De oriente a occidente se podrán desviar por la carrera 43 hacia el norte, justo en la esquina de Vinos y Bodegas Añejas, tomar la avenida de Las Américas y continuar por esta vía, o por la calle 13, al occidente.

De norte a occidente u oriente (línea verde, mapa 1)

Los conductores que se desplacen de norte a sur por la carrera 50, y quieran ir al oriente u occidente de la ciudad, deben tomar la calle 14 al occidente y desviar por la carrera 54 al sur, para salir a la calle 13.

Mapa 1 del megaproyecto. | Foto: Alcaldía de Bogotá

Desvíos vehiculares en la avenida Las Américas

De occidente a oriente (línea azul, línea café –alterno-, mapa 2)

Los conductores que transiten por la avenida de Las Américas podrán cruzar de occidente a oriente, conectándose a través de la glorieta de seis carriles.

Desde la avenida Las Américas también podrán tomar la calle 6 al oriente por su conexión habitual.

Además, hay un desvío alterno (línea café) en la carrera 56 al sur, tomando luego la calle 5a al oriente hasta llegar a la carrera 42c para seguir al norte, y en la calle 6 girar al oriente para conectar por la carrera 43 nuevamente con la avenida Las Américas.

De occidente a norte (línea verde, mapa 2)

Para quienes van desde el occidente de la avenida Las Américas y quieren dirigirse al norte, podrán hacer un retorno a la altura de la carrera 53 f, para incorporarse al norte por la carrera 56, girar a la derecha (oriente) por la calle 17, y luego salir a la carrera 50.

De occidente a sur (línea negra, mapa 2)

Para ir de occidente a sur desde la avenida Las Américas se podrá seguir la ruta habitual tomando la carrera 50.

De oriente a occidente (línea morada, mapa 2)

Por la avenida Las Américas hay dos opciones para dirigirse de oriente a occidente: la primera, a la altura de la carrera 46, se podrá tomar la calzada lenta y seguir por la calle 13, o tomar, desde ese mismo punto, la calzada rápida para salir nuevamente a la avenida de Las Américas.

De oriente a norte (línea naranja, mapa 2)

Para desviarse de oriente a norte por Las Américas, se podrá hacer el recorrido habitual por la carrera 50.

De sur a oriente (línea azul oscuro)

Además, quienes se desplacen desde el sur por la carrera 50, y quieran ir al oriente, pueden seguir las rutas y conexiones habituales tomando la calle 6 o la calle 13 en la glorieta provisional.

Mapa 2. | Foto: Alcaldía de Bogotá

Cambios de sentido vial

Para la implementación del PMT, se realizará el cambio de sentido de algunas vías, que quedarán de la siguiente manera:

La carrera 56 entre las avenidas de Las Américas y la calle 17 (atravesando la calle 13) quedará solamente para transitar de sentido sur - norte. La calle 14, entre carreras 52 y 54, será para transitar en sentido oriente - occidente.