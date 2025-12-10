Suscribirse

Rotación del pico y placa en Medellín: así cambiará la medida para este jueves, 11 de diciembre

Conozca cómo funcionará la restricción en la capital de Antioquia para esta nueva jornada.

Redacción Vehículos
10 de diciembre de 2025, 1:40 p. m.
El pico y palca en Medellín tiene nueva rotación desde el 17 de julio de 2023
Vigilancia del pico y placa en Medellín. | Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

El pico y placa continúa siendo una de las estrategias más aplicadas en las principales ciudades del país, y Medellín mantiene su implementación como parte de los esfuerzos por mejorar la circulación vehicular. Esta normativa busca, ante todo, agilizar la movilidad y reducir los embotellamientos que suelen presentarse en los puntos con mayor flujo de automotores.

Con esta medida, se pretende que los conductores pasen menos tiempo en los trancones, lo que a su vez ayuda a disminuir la contaminación del aire y contribuye a un entorno urbano más saludable para los habitantes de la capital antioqueña.

Agentes de tránsito realizaron controles durante primer día de nuevo pico y placa en la capital antioqueña.
Vigilancia del pico y placa en Medellín. | Foto: Alcaldía de Medellín

El funcionamiento del sistema se basa en días y franjas horarias específicas, durante las cuales algunos vehículos tienen restringido su paso por determinadas zonas. No obstante, existen corredores viales y sectores exceptuados de la restricción.

La rotación se determina según los números de las placas: para los automóviles se considera el último dígito, mientras que en las motocicletas se toma el primero.

Contexto: Dueños de algunos vehículos podrán activar jugoso descuento para la declaración de renta, ¿cuáles son y hasta cuándo hay plazo?

De acuerdo con la programación emitida por la Secretaría de Movilidad de Medellín, el esquema para este jueves, 11 de diciembre, será el siguiente:

  • Carros particulares: no podrán circular los que tengan placas terminadas en 0 y 2.
  • Motocicletas: aplicará para las que inicien con los números 0 y 2.
  • Taxis: tendrán restricción aquellos con matrícula finalizada en 8.
La medida del nuevo pico y placa en Medellín comenzará a regir este lunes 4 de agosto.
Estas son las vías exentas de la medida del pico y placa en Medellín | Foto: Tomada de Alcaldía de Medellín

Los horarios establecidos son de 5:00 a. m. a 8:00 p. m. para automóviles particulares, y de 6:00 a. m. a 8:00 p. m. para taxis.

Entre las vías excluidas del pico y placa durante el segundo semestre se encuentran el Sistema Vial del Río (que comprende la Autopista Sur y la avenida Regional), la avenida Las Palmas, el corredor de la quebrada La Iguaná, entre las carreras 63 y 80, además de los cinco corregimientos de Medellín, donde no rige la medida.

Contexto: La señal de tránsito que todos los conductores ven y la mayoría ignora; no se necesita policía para imponer comparendo

Asimismo, ciertos vehículos están exonerados siempre que cumplan con los requisitos exigidos por las autoridades. En este grupo se incluyen los eléctricos, híbridos y los que funcionan con gas natural, siempre que posean matrícula vigente y estén debidamente registrados.

Finalmente, la Secretaría de Movilidad recordó que incumplir la norma puede acarrear una sanción económica de $ 711.750 en 2025, junto con la inmovilización del vehículo si se detecta la infracción durante los controles.

Pico y placaPico y placa en Medellín

