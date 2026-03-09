Loterías

Rotación del pico y placa en Medellín: así cambiará la medida para este martes, 10 de marzo; evite multas

Conozca cómo funcionará la restricción en la capital de Antioquia para esta nueva jornada.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Redacción Loterías
9 de marzo de 2026, 11:17 a. m.
Vigilancia del pico y placa en Medellín.
Vigilancia del pico y placa en Medellín. Foto: Tomada de Twitter: @sttmed

El pico y placa continúa siendo una de las estrategias más aplicadas en las principales ciudades del país, y Medellín mantiene su implementación como parte de los esfuerzos por mejorar la circulación vehicular.

Esta normativa busca, ante todo, agilizar la movilidad y reducir los embotellamientos que suelen presentarse en los puntos con mayor flujo de automotores.

Pico y placa en Medellín. Imagen de referencia.
Pico y placa en Medellín. Foto: Suministrada a SEMANA.

Con esta medida, se pretende que los conductores pasen menos tiempo en los trancones, lo que a su vez ayuda a disminuir la contaminación del aire y contribuye a un entorno urbano más saludable para los habitantes de la capital antioqueña.

El funcionamiento del sistema se basa en días y franjas horarias específicas, durante las cuales algunos vehículos tienen restringido su paso por determinadas zonas. No obstante, existen corredores viales y sectores exceptuados de la restricción.

Vehículos

Pico y placa en Bogotá este martes, 10 de marzo: así rotará la medida para carros particulares y taxis

Deportes

Franco Colapinto y la espectacular maniobra que evitó accidente en el regreso de la Fórmula 1

Vehículos

Los carros que tienen pico y placa en Bogotá, el lunes 9 de marzo

Vehículos

Qué pasa si un carro eléctrico se deja al sol: estas son las consecuencias sobre la batería y la autonomía

Vehículos

Movilidad en Bogotá para este viernes, 6 de marzo: demoras en TransMilenio por cuenta del concierto de Rüfüs Du Sol

Vehículos

Ya es posible recargar un carro eléctrico en el mismo tiempo que se gasta echando gasolina: así lo podrá lograr

Vehículos

Las marcas de carros afectadas por la guerra de EE. UU. e Israel con Irán: Medio Oriente, un mercado de muchos millones de dólares

Vehículos

¿Le toca a su carro? Este será el pico y placa en Medellín para este martes, 3 de marzo

Vehículos

Así cambiará el pico y placa en Medellín para este lunes, 2 de marzo; evite multas

Vehículos

Evite comparendos: así cambiará el pico y placa en Medellín este jueves, 26 de febrero

Pico y placa en Bogotá este martes, 10 de marzo: así rotará la medida para carros particulares y taxis

La rotación se determina según los números de las placas: para los automóviles se considera el último dígito, mientras que en las motocicletas se toma el primero.

De acuerdo con la programación emitida por la Secretaría de Movilidad de Medellín, el esquema para este martes, 10 de marzo de 2026, será el siguiente:

Estas son las vías que están exentas del pico y placa en Medellín durante el primer semestre del 2026.
Estas son las vías que están exentas del pico y placa en Medellín durante el primer semestre del 2026. Foto: Secretaría de Movilidad de Medellín
  • Carros particulares: No podrán circular los que tengan placas terminadas en 0 y 3.
  • Motocicletas: Aplicará para las que inicien con los números 0 y 3.
  • Taxis: Tendrán restricción aquellos con matrícula finalizada en 2.

Los horarios establecidos son de 5:00 a. m. a 8:00 p. m. para automóviles particulares, y de 6:00 a. m. a 8:00 p. m. para taxis.

Qué pasa si un carro eléctrico se deja al sol: estas son las consecuencias sobre la batería y la autonomía

Entre las vías excluidas del pico y placa durante el segundo semestre se encuentran la avenida Regional y Autopista Sur (en jurisdicción de Medellín); la vía Las Palmas; la 4.1 hacia el occidente antioqueño; la conexión de la avenida 33 entre la Autopista Sur y la avenida Las Palmas.

Asimismo, ciertos vehículos están exonerados siempre que cumplan con los requisitos exigidos por las autoridades. En este grupo se incluyen los eléctricos, híbridos y los que funcionan con gas natural, siempre que posean matrícula vigente y estén debidamente registrados.

Finalmente, la Secretaría de Movilidad recordó que incumplir la norma puede acarrear una sanción económica de $ 875.452 en 2026, junto con la inmovilización del vehículo si se detecta la infracción durante los controles.

Más de Vehículos

Trancones pico y placa todo el dia Transmilenio Bogotá 27 de enero 2022 Foto Guillermo Torres / Semana

Pico y placa en Bogotá este martes, 10 de marzo: así rotará la medida para carros particulares y taxis

Franco Colapinto y la maniobra que evitó un accidente en la Fórmula 1.

Franco Colapinto y la espectacular maniobra que evitó accidente en el regreso de la Fórmula 1

La medida del pico y placa busca mejorar la movilidad de la ciudad.

Los carros que tienen pico y placa en Bogotá, el lunes 9 de marzo

Colombia presenta una baja cantidad de estaciones de carga, frente al número de carros eléctricos que ya circulan en el país.

Qué pasa si un carro eléctrico se deja al sol: estas son las consecuencias sobre la batería y la autonomía

Los servicios de TransMilenio presentan demoras por concierto en la Calle 80.

Movilidad en Bogotá para este viernes, 6 de marzo: demoras en TransMilenio por cuenta del concierto de Rüfüs Du Sol

La técnica empleada por los motores eléctricos en carros.

Ya es posible recargar un carro eléctrico en el mismo tiempo que se gasta echando gasolina: así lo podrá lograr

Great Wall Motors cambió de representantes en Colombia y ahora hace parte del grupo británico Inchcape, del cual hacen parte firmas como Mercedes-Benz, Jaguar-Land Rover, DFSK, Subaru, Hino, Seres y el portafolio de la chilena Derco que abarca a Suzuki, Citroën y DS.

Las marcas de carros afectadas por la guerra de EE. UU. e Israel con Irán: Medio Oriente, un mercado de muchos millones de dólares

La producción en serie del nuevo BMW i3 comenzará en la segunda mitad de 2026

BMW se consolidó como el mayor exportador de autos por valor en EE. UU.; planta en Carolina del Norte ensambló 1.500 diarios

Trancón Colegios del norte de Bogotá, cercanos a Guaymaral, que son vecinos de proyectos de construcción en la zona.

Colapso en Chía por manifestantes que bloquean un punto estratégico e impiden tránsito hacia Bogotá y Cajicá

Noticias Destacadas