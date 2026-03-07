Qué pasa si un carro eléctrico se deja al sol: estas son las consecuencias sobre la batería y la autonomía

El crecimiento de los vehículos eléctricos ha abierto nuevas preguntas entre los conductores. Una de las más comunes es qué ocurre si un carro eléctrico permanece estacionado bajo el sol intenso durante varias horas, algo frecuente en ciudades de clima cálido o en parqueaderos descubiertos.

Los carros eléctricos vienen equipados con sensores que ayudan a mitigar el impacto de las condiciones climáticas. Foto: Catalina Olaya / Colprensa

Aunque estos vehículos están diseñados para soportar condiciones ambientales exigentes, la exposición prolongada al calor extremo puede tener efectos importantes en la batería, la autonomía y algunos componentes electrónicos.

La batería: el componente más sensible al calor

El elemento más importante de un vehículo eléctrico es su batería de iones de litio. Este tipo de baterías tiene un rango óptimo de funcionamiento relativamente estrecho. En general, la temperatura ideal para operar está entre 20 °C y 25 °C, mientras que el límite superior suele situarse entre 40 °C y 45 °C.

Cuando la batería se expone a temperaturas superiores a ese rango durante largos periodos, pueden producirse varios efectos:

Degradación acelerada de los materiales internos.

Reducción progresiva de la capacidad de almacenamiento de energía.

Disminución de la vida útil de la batería.

Esto ocurre porque el calor acelera las reacciones químicas internas del electrolito y los electrodos, provocando desgaste prematuro. En casos extremos, incluso puede generar deformaciones en los materiales internos del paquete de baterías.

Por esta razón, los fabricantes incorporan sistemas de gestión térmica que regulan la temperatura de la batería mediante refrigeración líquida o ventilación.

Menor autonomía cuando hace mucho calor

Otro efecto frecuente del calor intenso es la reducción temporal de la autonomía.

Los vehículos eléctricos se cambian, en promedio, cada 3,6 años, según expertos. Foto: 123RF

Cuando la temperatura ambiente sube por encima de los valores óptimos, el vehículo debe utilizar más energía para enfriar la batería y el habitáculo.

Esto provoca que parte de la electricidad almacenada no se utilice para mover el vehículo sino para mantener las condiciones térmicas adecuadas.

Según los expertos de Autocosmos, a medida que aumenta la temperatura la autonomía puede disminuir gradualmente. Por ejemplo:

27 °C → reducción aproximada del 2,8 %

32 °C → reducción cercana al 5 %

35 °C → hasta 15 % menos autonomía

38 °C → hasta 31 % menos autonomía

Gran parte de esta pérdida también se debe al uso intensivo del aire acondicionado, que en los vehículos eléctricos puede consumir entre 3 y 5 kW de potencia al arrancar para enfriar el interior.

Los componentes electrónicos también sufren

Además de la batería, el calor extremo puede afectar otros componentes del vehículo eléctrico, como:

Inversores de potencia.

Controladores electrónicos.

Sistemas de carga.

Pantallas y sensores.

Aunque estos sistemas están diseñados para operar en ambientes calurosos, las temperaturas muy altas pueden reducir su eficiencia y acelerar el desgaste de algunos materiales electrónicos y aislantes.

Sin embargo, es importante aclarar que los vehículos eléctricos modernos cuentan con múltiples sistemas de protección, por lo que es muy raro que el sol cause daños inmediatos.

¿Puede incendiarse un carro eléctrico por el calor?

Una preocupación frecuente es si un vehículo eléctrico puede incendiarse simplemente por estar bajo el sol. En condiciones normales, esto es extremadamente improbable.

Los paquetes de baterías incluyen sistemas de seguridad avanzados que monitorean constantemente la temperatura. Si se detecta un aumento peligroso, el sistema puede reducir la potencia, activar mecanismos de enfriamiento o incluso desconectar el circuito.

Por eso, dejar el vehículo estacionado al sol durante algunas horas no representa un riesgo inmediato de incendio. El problema principal está más relacionado con la degradación gradual de la batería a largo plazo.

Consejos para proteger un carro eléctrico del calor

Aunque los vehículos eléctricos están preparados para soportar el clima, los expertos recomiendan algunas prácticas para reducir el impacto del calor:

Las baterías pueden sufrir desgaste prematuro debido a las condiciones climáticas. Foto: Getty Images

Estacionar en la sombra siempre que sea posible: Esto ayuda a mantener la batería dentro de un rango de temperatura más saludable.

Esto ayuda a mantener la batería dentro de un rango de temperatura más saludable. Usar parasoles en el parabrisas: Reduzca el calentamiento del interior del vehículo.

Reduzca el calentamiento del interior del vehículo. Pre-acondicionar el vehículo mientras está conectado: Encender el aire acondicionado mientras el carro está enchufado evita que la batería se descargue para enfriar el habitáculo.

Encender el aire acondicionado mientras el carro está enchufado evita que la batería se descargue para enfriar el habitáculo. Evitar cargar el vehículo al 100 % bajo sol intenso. La combinación de carga completa y altas temperaturas puede aumentar el estrés térmico de la batería.