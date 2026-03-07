Vehículos

Qué pasa si un carro eléctrico se deja al sol: estas son las consecuencias sobre la batería y la autonomía

Los vehículos eléctricos vienen equipados con diferentes sensores que ayudan a mitigar el impacto del clima.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Redacción Semana
7 de marzo de 2026, 6:29 a. m.
Un carro eléctrico está preparado para soportar condiciones climáticas adversas.
Un carro eléctrico está preparado para soportar condiciones climáticas adversas. Foto: Getty Images

El crecimiento de los vehículos eléctricos ha abierto nuevas preguntas entre los conductores. Una de las más comunes es qué ocurre si un carro eléctrico permanece estacionado bajo el sol intenso durante varias horas, algo frecuente en ciudades de clima cálido o en parqueaderos descubiertos.

Las marcas de carros afectadas por la guerra de EE. UU. e Israel con Irán: Medio Oriente, un mercado de muchos millones de dólares
Los primeros vehículos de Tesla se empezarán a entregar en el primer trimestre de 2026.
Los carros eléctricos vienen equipados con sensores que ayudan a mitigar el impacto de las condiciones climáticas. Foto: Catalina Olaya / Colprensa

Aunque estos vehículos están diseñados para soportar condiciones ambientales exigentes, la exposición prolongada al calor extremo puede tener efectos importantes en la batería, la autonomía y algunos componentes electrónicos.

La batería: el componente más sensible al calor

El elemento más importante de un vehículo eléctrico es su batería de iones de litio. Este tipo de baterías tiene un rango óptimo de funcionamiento relativamente estrecho. En general, la temperatura ideal para operar está entre 20 °C y 25 °C, mientras que el límite superior suele situarse entre 40 °C y 45 °C.

Cuando la batería se expone a temperaturas superiores a ese rango durante largos periodos, pueden producirse varios efectos:

Vehículos

Movilidad en Bogotá para este viernes, 6 de marzo: demoras en TransMilenio por cuenta del concierto de Rüfüs Du Sol

Vehículos

Ya es posible recargar un carro eléctrico en el mismo tiempo que se gasta echando gasolina: así lo podrá lograr

Vehículos

Las marcas de carros afectadas por la guerra de EE. UU. e Israel con Irán: Medio Oriente, un mercado de muchos millones de dólares

Vehículos

BMW se consolidó como el mayor exportador de autos por valor en EE. UU.; planta en Carolina del Norte ensambló 1.500 diarios

Vehículos

Colapso en Chía por manifestantes que bloquean un punto estratégico e impiden tránsito hacia Bogotá y Cajicá

Vehículos

¿Cuánto dinero recibirán los taxistas que se cambien a un carro eléctrico? Requisitos y beneficios de apostarle a esta tecnología

Vehículos

¿De qué se trata la propuesta de eliminar el SOAT para las motos en Colombia?

Vehículos

Cuidado con la batería de los carros eléctricos: ¿es bueno mantenerla al 100 % o descargarla por completo?

Vehículos

¿De cuánto es el IVA si compra un Tesla en Colombia? La verdad sobre los precios y cómo aplicar a beneficios tributarios

Vehículos

Las 7 cosas que las nuevas generaciones ya no encuentran en los carros: para los abuelos eran lo máximo

  • Degradación acelerada de los materiales internos.
  • Reducción progresiva de la capacidad de almacenamiento de energía.
  • Disminución de la vida útil de la batería.

Esto ocurre porque el calor acelera las reacciones químicas internas del electrolito y los electrodos, provocando desgaste prematuro. En casos extremos, incluso puede generar deformaciones en los materiales internos del paquete de baterías.

Por esta razón, los fabricantes incorporan sistemas de gestión térmica que regulan la temperatura de la batería mediante refrigeración líquida o ventilación.

Menor autonomía cuando hace mucho calor

Otro efecto frecuente del calor intenso es la reducción temporal de la autonomía.

Recogen firmas para exigir al Gobierno cambios en los carros que ingresan al país; México, Chile y Brasil ya lo hacen
Los vehículos eléctricos se cambian, en promedio, cada 3,6 años, mientras que los de gasolina llegan a durar más de 12 años en manos de sus propietarios.
Los vehículos eléctricos se cambian, en promedio, cada 3,6 años, según expertos. Foto: 123RF

Cuando la temperatura ambiente sube por encima de los valores óptimos, el vehículo debe utilizar más energía para enfriar la batería y el habitáculo.

Esto provoca que parte de la electricidad almacenada no se utilice para mover el vehículo sino para mantener las condiciones térmicas adecuadas.

Según los expertos de Autocosmos, a medida que aumenta la temperatura la autonomía puede disminuir gradualmente. Por ejemplo:

  • 27 °C → reducción aproximada del 2,8 %
  • 32 °C → reducción cercana al 5 %
  • 35 °C → hasta 15 % menos autonomía
  • 38 °C → hasta 31 % menos autonomía

Gran parte de esta pérdida también se debe al uso intensivo del aire acondicionado, que en los vehículos eléctricos puede consumir entre 3 y 5 kW de potencia al arrancar para enfriar el interior.

Los componentes electrónicos también sufren

Además de la batería, el calor extremo puede afectar otros componentes del vehículo eléctrico, como:

  • Inversores de potencia.
  • Controladores electrónicos.
  • Sistemas de carga.
  • Pantallas y sensores.

Aunque estos sistemas están diseñados para operar en ambientes calurosos, las temperaturas muy altas pueden reducir su eficiencia y acelerar el desgaste de algunos materiales electrónicos y aislantes.

Sin embargo, es importante aclarar que los vehículos eléctricos modernos cuentan con múltiples sistemas de protección, por lo que es muy raro que el sol cause daños inmediatos.

¿Puede incendiarse un carro eléctrico por el calor?

Una preocupación frecuente es si un vehículo eléctrico puede incendiarse simplemente por estar bajo el sol. En condiciones normales, esto es extremadamente improbable.

Los paquetes de baterías incluyen sistemas de seguridad avanzados que monitorean constantemente la temperatura. Si se detecta un aumento peligroso, el sistema puede reducir la potencia, activar mecanismos de enfriamiento o incluso desconectar el circuito.

Por eso, dejar el vehículo estacionado al sol durante algunas horas no representa un riesgo inmediato de incendio. El problema principal está más relacionado con la degradación gradual de la batería a largo plazo.

Consejos para proteger un carro eléctrico del calor

Aunque los vehículos eléctricos están preparados para soportar el clima, los expertos recomiendan algunas prácticas para reducir el impacto del calor:

Además del SOAT, ¿hay más seguros que puedan proteger a los motociclistas?
En los carros eléctricos, los paneles de baterías están instaladas en el suelo del vehículos.
Las baterías pueden sufrir desgaste prematuro debido a las condiciones climáticas. Foto: Getty Images
  • Estacionar en la sombra siempre que sea posible: Esto ayuda a mantener la batería dentro de un rango de temperatura más saludable.
  • Usar parasoles en el parabrisas: Reduzca el calentamiento del interior del vehículo.
  • Pre-acondicionar el vehículo mientras está conectado: Encender el aire acondicionado mientras el carro está enchufado evita que la batería se descargue para enfriar el habitáculo.
  • Evitar cargar el vehículo al 100 % bajo sol intenso. La combinación de carga completa y altas temperaturas puede aumentar el estrés térmico de la batería.

Más de Vehículos

Los servicios de TransMilenio presentan demoras por concierto en la Calle 80.

Movilidad en Bogotá para este viernes, 6 de marzo: demoras en TransMilenio por cuenta del concierto de Rüfüs Du Sol

La técnica empleada por los motores eléctricos en carros.

Ya es posible recargar un carro eléctrico en el mismo tiempo que se gasta echando gasolina: así lo podrá lograr

Great Wall Motors cambió de representantes en Colombia y ahora hace parte del grupo británico Inchcape, del cual hacen parte firmas como Mercedes-Benz, Jaguar-Land Rover, DFSK, Subaru, Hino, Seres y el portafolio de la chilena Derco que abarca a Suzuki, Citroën y DS.

Las marcas de carros afectadas por la guerra de EE. UU. e Israel con Irán: Medio Oriente, un mercado de muchos millones de dólares

La producción en serie del nuevo BMW i3 comenzará en la segunda mitad de 2026

BMW se consolidó como el mayor exportador de autos por valor en EE. UU.; planta en Carolina del Norte ensambló 1.500 diarios

Trancón Colegios del norte de Bogotá, cercanos a Guaymaral, que son vecinos de proyectos de construcción en la zona.

Colapso en Chía por manifestantes que bloquean un punto estratégico e impiden tránsito hacia Bogotá y Cajicá

Taxistas podrían recibir jugoso incentivo si optan por cambiar su carro por uno eléctrico.

¿Cuánto dinero recibirán los taxistas que se cambien a un carro eléctrico? Requisitos y beneficios de apostarle a esta tecnología

La red usaba, según la Policía, el Soat para tramitar procedimientos médicos que no tenían que ver con accidentes de tránsito. El descaro era tal que hasta gestionaban incapacidades.

¿De qué se trata la propuesta de eliminar el SOAT para las motos en Colombia?

.

Pico y placa en Bogotá para este viernes, 6 de marzo de 2026: horarios y vehículos exentos

Las autoridades de Tránsito en Cali inician controles. Recuerde que hoy empieza el Pico y Placa.

Cambia pico y placa en Cali este viernes, 6 de marzo: consulte la rotación para evitar multas

Los motociclistas deben cumplir con las normas de seguridad para su protección y la del resto de personas y conductores a su alrededor.

Además del SOAT, ¿hay más seguros que puedan proteger a los motociclistas?

Noticias Destacadas