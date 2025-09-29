Tome nota: así aplicará el pico y placa en Medellín este martes 30 de septiembre

El pico y placa continúa siendo una de las estrategias más comunes en grandes urbes, como ocurre en Medellín. Su propósito principal es mejorar la movilidad y mitigar los problemas de congestión que suelen registrarse en los corredores con mayor afluencia de vehículos.

Gracias a esta norma, los conductores pueden evitar pasar largos periodos en embotellamientos, lo que a su vez ayuda a reducir la contaminación del aire y tiene un impacto positivo en la calidad de vida de quienes habitan la capital de Antioquia.

La restricción busca mejorar la fluidez del tráfico en la ciudad. | Foto: Secretaría de Movilidad Medellín.

Para su aplicación, se determinan días y franjas horarias en las que ciertos automotores no tienen autorización para transitar en algunos sectores. Sin embargo, existen corredores y zonas específicas que quedan exceptuadas de la medida.

El control se organiza de acuerdo con los números de la placa: en los automóviles se tiene en cuenta el dígito final, mientras que en el caso de las motocicletas se toma el primero.

De acuerdo con la programación emitida por la Secretaría de Movilidad, la restricción operará este martes, 30 de septiembre, de la siguiente manera:

Vehículos particulares : no podrán circular los que terminen en 5 y 7.

: no podrán circular los que terminen en 5 y 7. Motocicletas : aplica para aquellas cuyo primer número sea 5 o 7.

: aplica para aquellas cuyo primer número sea 5 o 7. Taxis: deberán detenerse los que tengan matrícula finalizada en 9.

El horario establecido para los carros particulares será de 5:00 a. m. a 8:00 p. m., mientras que para los taxis regirá de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.

En cuanto a las vías sin restricción durante el segundo semestre, sobresalen el Sistema Vial del Río (autopista Sur y avenida Regional), la avenida Las Palmas, el corredor de la quebrada La Iguaná entre las carreras 63 y 80, además de los cinco corregimientos de Medellín.

Estas son las vías exentas de la medida del pico y placa en Medellín. | Foto: Tomada de Alcaldía de Medellín

Cabe mencionar que algunos vehículos están exceptuados de la norma, siempre que cumplan los criterios exigidos. Entre ellos figuran los eléctricos, los híbridos y aquellos que funcionan con gas natural, siempre y cuando tengan matrícula vigente.