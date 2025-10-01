Toyota se lanza al espacio: así es todoterreno que la firma japonesa planea llevar para explorar la Luna

Yokogawa Electric Corporation confirmó la firma de varios acuerdos con Toyota Motor Corporation para actividades de investigación y desarrollo que incluirán equipos prototipo de medición y control para un rover presurizado tripulado, apodado “Lunar Cruiser” por Toyota, que está siendo desarrollado por la firma automotriz japonesa y la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA).

En los últimos años, se han logrado avances significativos en las iniciativas para explorar la superficie lunar, no solo por parte de agencias espaciales financiadas por el gobierno, sino también por cuenta de empresas comerciales, varias de las cuales han intentado alunizajes.

El rover presurizado tripulado será el primer sistema espacial tripulado autónomo de Japón y se espera que amplíe drásticamente el alcance de las actividades de exploración en la superficie lunar. Además, podrá controlarse remotamente y operar sin tripulación, lo que permitirá la exploración continua de la superficie lunar.

El Lunar Cruiser es el rover en el que trabaja Toyota para la exploración de la Luna. | Foto: Conceptual drawing of the manned pressurized rover ©JAXA/TOYOTA

Durante décadas, Yokogawa ha proporcionado sistemas de control e instrumentos de medición de alta fiabilidad a empresas de una amplia gama de sectores. Gracias a su amplia trayectoria y a su enfoque proactivo en la investigación y el desarrollo para la industria espacial, la compañía fue invitada por Toyota a participar en su proyecto de rover presurizado tripulado.

Los acuerdos abarcan el diseño y la adquisición para el desarrollo de prototipos, impulsando los estudios conceptuales realizados por Yokogawa y Toyota para la plataforma de control y los componentes de medición de la batería del rover presurizado tripulado.

Yokogawa continuará trabajando en el desarrollo con Toyota de cara al lanzamiento en 2031 o posteriormente. A largo plazo, Yokogawa explorará oportunidades para nuevas aplicaciones que aprovechen las tecnologías perfeccionadas durante el desarrollo del rover presurizado tripulado.

Yokogawa continuará trabajando en el desarrollo con Toyota de cara al lanzamiento en 2031 | Foto: Getty Images / Peter Dazeley

“Estamos muy entusiasmados de colaborar con Toyota Motor Corporation en la I+D de equipos de medición y control para el rover presurizado tripulado, que desempeñará un papel crucial para la exploración lunar continua. Yokogawa ha posicionado el espacio como un área clave de exploración en nuestro plan de negocios a mediano plazo, Growth for Sustainability 2028 (Crecimiento para la Sostenibilidad 2028), y estamos desarrollando oportunidades en este campo. De esta manera, aprovechamos nuestras fortalezas en tecnologías de medición, control e información que han resistido los entornos más extremos de la Tierra, incluyendo las regiones polares y las profundidades marinas", dijo Hidehito Shiratsu, director de la Oficina de Desarrollo de Negocios Espaciales de Yokogawa Electric.

“Las tecnologías y los conocimientos adquiridos mediante el desarrollo de productos para el entorno más extremo, el espacio exterior, también se utilizarán para mejorar la fiabilidad de nuestros productos y servicios existentes para las industrias terrestres”, agregó el alto ejecutivo.

El vehículo estará en capacidad para recorrer la superficie lunar con tripulación o de forma remota. | Foto: DW

