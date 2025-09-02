Suscribirse

Vehículos

Volkswagen cobra suscripción mensual para que sus autos sean más veloces: ¿cómo funciona este pago y a qué vehículos aplica?

La firma alemana permitiría que el vehículo despliegue más potencia por un cobro mensual; ya lo han hecho en el pasado otras marcas.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

2 de septiembre de 2025, 5:48 p. m.
El Volkswagen ID.3 es una de las apuestas de la firma alemana para apuntarle a la electrificación.
El Volkswagen ID.3 es uno de los modelos con los que la firma alemana ha comenzado a recortar terreno en la industria de los eléctricos. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

La industria del automovilismo en el mundo sorprende, cada día más, con algunas estrategias para buscar mejores ingresos y la satisfacción de quienes deciden comprar un vehículo.

En este sentido, y buscando una mejor interacción entre los vehículos, el usuario y la marca, Volkswagen ha entrado en una nueva ola que le permitirá ofrecer un servicio de suscripción para que sus vehículos tengan una mayor velocidad.

El modelo con el que se pondrá en fase de prueba la suscripción para desbloquear más potencia en un auto es el ID.3 y sus futuros dueños podrán pagar una suscripción mensual para que el vehículo despliegue capacidades mucho más deportivas.

Contexto: La nueva Subaru Forester híbrida llegó a Colombia: qué ofrece y cuáles son sus cualidades
El Volkswagen ID.3 es una de las apuestas de la firma alemana para apuntarle a la electrificación.
El Volkswagen ID.3 ha sido uno de los modelos más llamativos de la marca. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Este paso podría sacudir la industria y abrir una puerta para que los fabricantes puedan posicionar este tipo de cobros para que sus clientes puedan disfrutar de algunas de las prestaciones que incluyen los vehículos.

Por ahora, este cobro ya está siendo aplicado en España y otros países europeos, provocando dudas e inquietando tanto a los clientes como a las otras marcas, siendo un terreno sobre el que todavía no hay mucha certeza.

¿Qué ofrece el pago ‘power-on-demand’?

‘Power-on-demand’ ha sido el nombre que Volkswagen le ha puesto a este proyecto y le permite al dueño de un ID.3 acceder a un mayor caballaje del vehículo.

De fábrica, el auto trae 204 CV y gracias a la suscripción, y gracias a un pago mensual, el vehículo podría contar con 231 CV, que aunque ya se encuentran en el motor, se encuentran bloqueados.

Según reseñaron varios medios en Europa, el pago mensual sería de 18,90 euros mensuales, o un pago único de 629 euros, lo cual se traduciría en un poco más de potencia que se percibe en el torque, pues se agregarían 45 Nm para que le vehículo acelerara de 0 a 100 km/h en 7,1 segundos, 6 milésimas más rápido que la configuración de fábrica.

Contexto: La injusta fotomulta que le pusieron a un ‘influencer’ en Medellín: ojo si contrata una grúa; ¿qué fue lo que pasó?
El grupo Volkswagen anunció el fin de la marca Seat.
La compañía ya ha dispuesto este servicio en España y otros países europeos. | Foto: Future Publishing via Getty Imag

Para el caso de este auto, el pago le permitiría estar muy cerca del ID3 Pro S, el cual en el mercado está por encima unos 8.000 euros en el merado alemán, algo que puede entrar a pesar a la hora de que alguien busque encontrar beneficios de una suscripción mensual, un pago único, o un modelo superior.

Esta dinámica, aunque no es nueva, sí sigue teniendo diferentes miradas y parece ser que no convence del todo ni a a industria ni a los consumidores, quienes finalmente son los que estarían asumiendo este costo adicional.

Cabe señalar que en el pasado otras marcas alemanas como BMW ya habían instaurado este cobro de suscripción para desbloquear funciones como la calefacción de los asientos; para el caso de Mercedes-Benz, la firma de al estrella también había abierto un plan de suscripción para habilitar mejoras de aceleración.

Desde la firma han señalado que la idea es buscar una oferta de “flexibilidad al cliente” que podría acceder a un mejor rendimiento de su vehículo, sin tener que pagar más a la hora de la compra, lo que es, según el fabricante, algo bastante positivo.

Contexto: Esto es lo que hace que su carro consuma más gasolina de lo normal: aplica para todos los vehículos y muchos lo pasan por alto
La velocidad crucero es una función que ayuda a mejorar la seguridad de conducción.
La suscripción le permitiría a este modelo acelerar de 0 a 100 km/h en en 7,1 segundos. | Foto: Getty Images

De igual forma, aclaran a la hora de habilitar este servicio quien quedará vinculado será el vehículo y no el cliente, por lo que en caso de que el carro pase a otro dueño, la función seguirá estando disponible.

Por último, la firma indica que las actualizaciones estarán disponibles para los vehículos que cuenten con la versión de software 3.2.1; en caso de no contar con ella, se podría ir a uno de los talleres para realizar la actualización pertinente.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Él es el hombre que flechó el corazón de Margarita Ortega; es periodista y han trabajado juntos

2. Milagro tecnológico: niña de 10 años vuelve a la vida dos veces gracias a los avances de la Nasa

3. Defensa de Álvaro Uribe Vélez le pidió a la Corte Suprema que mantenga el fallo que ordenó la libertad del expresidente

4. Luis Díaz es noticia con Bayern Múnich: está en la cima de lista tras llegar a la Bundesliga

5. Se dio charla entre directivos de Nacional y Edwin Cardona: todo por lo que pasó en Libertadores

LEER MENOS

Noticias relacionadas

VolkswagenCarrosVelocidad MotorSuscripción

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.