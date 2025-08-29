La nueva Subaru Forester híbrida llegó a Colombia: qué ofrece y cuáles son sus cualidades

Subaru presentó oficialmente en Colombia la All New Forester, que responde a la renovación completa de su vehículo más exitoso, uno que en los últimos 30 años y 5 generaciones ha sido un éxito rotundo de ventas, y que ahora llega en versión versión Strong Hybrid, respondiendo a las necesidades del mercado y conectada a las realidades del mundo actual.

La gran estrella de la sexta generación de la Subaru Forester es su tren motor. Por primera vez Subaru trae al país un sistema que combina el tradicional motor de cuatro cilindros boxer de 2.5 litros y 161 caballos de potencia con un propulsor eléctrico de 121 caballos y 276 Nm de torque.

Este sistema brinda 194 caballos de potencia combinada, además de una autonomía superior a los 900 km. Esta potencia es repartida a las cuatro ruedas con el sistema Symmetrical All-Wheel Drive tradicional de la marca, así como una transmisión CVT lineartrhonic que simula siete velocidades y garantiza una mayor eficiencia.

La nueva Subaru Forester híbrida incluye ahora un sistema de maniobra de emergencia EDSS, que detiene el vehículo automáticamente si percibe pérdida de conciencia o de respuesta del conductor. | Foto: Suministradas por Subaru

Mediante un botón EV, el conductor puede andar en modo netamente eléctrico, mientras que en condiciones difíciles, el sistema X-Mode permite ofrecer el mejor desempeño en todo tipo de terrenos.

“Este modelo que combina seguridad, aventura y confiabilidad ha sido una de las más grandes estrellas de Subaru en la historia”, dijo Margarita Nieto, brand manager de Subaru Colombia.

“Con esta nueva versión estamos seguros que tendremos un vehículo que combina las capacidades que nuestros clientes esperan con una visión más sostenible y mejoras en todos los aspectos”, recalcó.

El diseño de la All New Subaru Forester se ha ajustado con nuevas líneas más robustas, así como con una ganancia ligera de 15 milímetros a lo largo y ancho para dar más espacio a sus cinco ocupantes. Su despeje de 220 milímetros se mantiene inalterado, pero el maletero sube a 484 litros aún con la presencia del propulsor y baterías eléctricos.

El diseño de la All New Subaru Forester se ha ajustado con nuevas líneas más robustas, así como con una ganancia ligera de 15 milímetros a lo largo y ancho. | Foto: Suministradas por Subaru

Las líneas reforzadas por luces LED delanteras y rieles en el techo de fábrica mantienen su diseño robusto en el interior, con la combinación de pantallas de 11.6 pulgadas para el sistema de infoentretenimiento y 12.3 pulgadas para el tablero, en el cual se incorpora la información del sistema de navegación satelital compatible con Android Auto y Apple CarPlay.

El sonido Harman Kardon, el sistema de climatización bizona y el baúl con apertura manos libres se mantienen de la anterior generación, sumándole a estas características la apertura con el pie.

El reputado sistema Eyesight de asistencia al conductor, uno de los más avanzados del mundo, incluye ahora un sistema de maniobra de emergencia EDSS, que detiene el vehículo automáticamente si percibe pérdida de conciencia o de respuesta del conductor.

La suite se complementa con asistentes de cambio y permanencia de carril, control de crucero adaptativo, frenado y gestión de acelerador previos a la colisión, asistencia de arranque en pendiente, alerta de tráfico cruzado y sistema de detección trasera de automóvil.

Combinación de pantallas de 11.6 pulgadas para el sistema de infoentretenimiento y 12.3 pulgadas para el tablero, | Foto: Suministradas por Subaru

La seguridad no se queda únicamente en estas asistencias: ocho airbags y una cámara de 360 grados con sensores de parqueo traseros potencia todo el sistema para evitar colisiones. Finalmente, el Symmetrical All Wheel Drive incluye vectorización activa de torque y freno electrónico y automático de estacionamiento, así como un sensor de presión de neumáticos.