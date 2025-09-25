Subaru confirma el final del Legacy y da fecha en que otro de sus icónicos modelos correrá la misma suerte: “Tres semanas”

Las industria de los autos viene evolucionando y en los últimos años las tendencias de consumo han marcado el camino de diferentes fabricantes, que han tenido que acomodarse a los nuevos gustos y exigencias de los mercados.

El cambio tecnológico, el aprecio por vehículos más grandes y familiares y la transición hacia modelos híbridos y eléctricos ha llevado a la industria a moverse a un escenario en el que ya no hay espacio para autos que marcaron la historia.

Hace poco se hablaba sobre el fin de una era con la producción del último Nissan GTR, modelo que dejó huella no solo en la historia de la marca, sino en la historia de la industria automotriz.

Legacy fue diseñado para el mercado estadounidense y debutó el 11 de septiembre de 1989. | Foto: Subarumedia.com / API

Ahora, el turno es para el famoso Subaru Legacy, línea que llegó a su fin luego de que Subaru of Indiana Automotive (SIA) confirmara que se produjo la última unidad de este representativo modelo.

Se trata de un Limited en color Gris Magnetita que salió de la línea de montaje el viernes 12 de septiembre, poniendo así fin parte de la historia de la compañía japonesa.

“Este es un momento agridulce para nuestra empresa y nuestros empleados. (...) Si bien hemos cerrado un capítulo importante de nuestra historia, ya estamos dando vuelta a la página y comenzando uno nuevo”, dijo Scott Brand, presidente y director de operaciones de SIA.

Legacy fue diseñado para el mercado estadounidense y, con su debut el 11 de septiembre de 1989, se convirtió en el primer Subaru fabricado en EE. UU. en SIA.

Los empleados de Subaru posan junto al último Legacy producido. | Foto: Subarumedia.com / API

El modelo de primera generación marcó el comienzo de una nueva era para Subaru con un sedán y una camioneta de tamaño mediano competitivos. La camioneta Legacy se convirtió en la base del Subaru Outback.

Desde su debut, los modelos Legacy vendidos en EE. UU. se han ensamblado en SIA. En total, siete generaciones del Legacy han acumulado casi 1,4 millones de ventas en el país del norte.

Si bien el Legacy fue la línea de modelos de Subaru más longeva, su discontinuación refleja la transición del mercado, que ha pasado de los turismos a los SUV y crossovers, junto con la transición de Subaru a vehículos electrificados y totalmente eléctricos.

El fin de la producción del Legacy será seguido en breve por el del Outback en EE. UU., en unas tres semanas. Estos cambios están impulsando la transición de SIA para comenzar la producción del Subaru Forester en EE. UU. en octubre, seguido del Forester Híbrido en primavera.

El Subaru Legacy participó en campeonatos de rally y fue uno de los carros emblemáticos de la firma japonesa. | Foto: Subarumedia.com / API

“Estamos entusiasmados con lo que nos espera”, declaró Brand. “Traer la producción del Forester híbrido y de gasolina a EE. UU. proporcionará una respuesta más rápida al mercado para uno de los modelos más populares de Subaru, a la vez que introducirá procesos y tecnología híbridos en nuestras operaciones”.