¿Por qué el logo de Subaru tiene 6 estrellas? Esto es lo que la marca quiso representar con su famosa insignia

A la hora de hablar de carros, hay quienes tienen debilidad por la calidad de las marcas europeas, por el tamaño de los fabricantes norteamericanos, por la tecnología china o por los deportivos japoneses.

Justamente, Subaru es una de esas firmas de origen nipón que se ha caracterizado por entregar motores resistentes, de gran desempeño y diseños bastante amados en cualquier esfera relacionada con el mundo de los autos.

Pese a su reconocimiento y a que sus autos gozan de muy buena reputación a nivel, como el resto de los japoneses, pocos conocen un detalle de esta marca y el cual se explica al indagar sobre sus inicios.

El logo de Subaru quiere transmitir la historia de cómo se formó la marca. | Foto: Getty Images

¿Por qué el logo de Subaru tiene 6 estrellas?

El logo de Subaru ha pasado por varias fases y versiones; sin embargo, hay elementos que siempre han estado presentes: las estrellas.

En total son 6 y desde su creación han tratado de guardar la misma posición, pero el diseño más reciente da mucha más relevancia a una de ellas, lo cual tiene un significado particular.

Lo primero que hay que conocer para entender todo lo que quiere transmitir la marca desde su parte gráfica es el significado de la palabra Subaru; en japonés, este vocablo traduce ‘unión’ y comienza a dar pistas de lo que esconden las estrellas.

La compañía, varias veces campeona del Mundial de Rally en la categoría de pilotos y como fabricante, fue fundada en 1953 luego de la unión de cinco empresas que tuvo como fruto la Fuji Heavy Industries, lo que ahora se conoce como Subaru Corporation, empresa que cuenta con una unidad automotriz bautizada simplemente como Subaru.

Subaru ha sido una de las marcas japonesa más destacadas en la industria automotriz. | Foto: Getty Images

Esta fusión quiso ser plasmada en la imagen gráfica de la compañía por lo que cada una de estas compañías está representada por una estrella; sin embargo, cabe recordar que en el logo aparecen seis, una de ellas más grande que las demás, la cual simboliza la unión de todas ellas y el resultado final conocido como Subaru.

El diseño del logo también está inspirado en la Pléyades, un grupo de estrella al cual también se le conoce como las Siete Hermanas y e cual también va en línea cono lo que traduce su nombre.

En este cúmulo estelar hay siete estrellas, pero la marca decidió no incorporar una última, debido a que en el mundo real esta es demasiado tenue y no se puede observar a simple vista, razón por la que solo hay seis de ellas en la gráfica.

¿Por qué el Logo de Subaru es azul?

La marca ha acudido al color azul para identificar su marca, color que no ha sido escogido al azar; este tono transmite fiabilidad, algo que la compañía ha ejecutado muy bien en cada uno de sus motores y autos; además, los detalles plateados, que refinan su logo, significan calidad e ingeniería avanzada, algo que la firma incorpora en su ADN.

Las estrellas siempre han estado presentes en el logo de Subaru. | Foto: Getty Images

Cabe señalar que algunos modelos han contado con insignias diferentes en las que las estrellas son reemplazadas por una letra “i” o una “f”.