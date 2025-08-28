El carro de BYD que logró récord mundial de velocidad: superó los 470 km/h en pista

Yangwang, la submarca de alta gama de BYD, estableció un nuevo récord mundial de velocidad máxima para un vehículo eléctrico (EV), alcanzando 472,41 km/h en la pista de pruebas ATP Automotive Testing Papenburg en Alemania. La hazaña se logró con el más reciente superdeportivo U9 Track Edition el 8 de agosto convirtiéndolo en el EV más rápido del mundo.

El vehículo está construido sobre la e4 Platform y la arquitectura técnica central DiSus-X, al igual que el modelo Yangwang U9 actualmente a la venta en China. A esto se suma la primera plataforma de vehículo de 1.200V de ultra alto voltaje producida en serie en el mundo, combinado con un sistema de gestión térmica optimizado para condiciones extremas. Esta combinación de una base tecnológica ya existente con mejoras revolucionarias, eleva el rendimiento del U9 Track Edition a niveles sin precedentes.

El Yangwang U9 logró los 472 kilómetros por hora en la pista de pruebas ATP Automotive Testing Papenburg en Alemania. | Foto: Suministrada por BYD

La e4 Platform -el primer sistema de cuatro motores eléctricos del mundo, con rendimiento superior de 30.000 rpm- ofrece una potencia máxima de 555 kW por motor, alcanzando una potencia total del sistema superior a 3.000 PS. Esto le otorga al vehículo una asombrosa relación potencia-peso de 1.217 PS por tonelada, situándolo entre la élite de la industria automotriz mundial.

Más allá de esto, el sistema de vectorización de torque independiente de cuatro motores de la e4 Platform monitoriza continuamente la retroalimentación de la carretera, ajustando el torque de cada rueda a una frecuencia ultra alta que supera las 100 veces por segundo. Incluso a grandes velocidades, mantiene un control absoluto sobre la postura de la carrocería, garantizando que no haya deslizamiento de ruedas ni pérdida de tracción.

En tanto, el Sistema Inteligente de Control de Carrocería DiSus-X realiza ajustes verticales rápidos e independientes en la suspensión de cada esquina del vehículo durante aceleraciones agresivas, curvas o al circular sobre superficies irregulares. Esto no solo suprime el cabeceo y el balanceo —mejorando la comodidad y la confianza del conductor—, sino que además optimiza activamente la huella de contacto entre los neumáticos y la carretera, maximizando el agarre. Trabajando en sinergia con la e4 Platform, ofrece una doble garantía de estabilidad del vehículo y seguridad en la conducción.

Yangwang es la marca de lujo de la firma china BYD. | Foto: Suministrada por BYD

A diferencia de los super deportivos tradicionales, el Yangwang U9 adopta la innovadora arquitectura técnica “e4 Platform + DiSus-X”, incorporando el concepto de “control de la postura de la carrocería” en escenarios de pista y explorando los límites de seguridad y rendimiento de los súper deportivos en entornos de competición.

Además, la versión Track Edition mantiene el diseño aerodinámico del modelo actual y está equipada con un splitter delantero de fibra de carbono mejorado y opcional, ya en producción masiva, lo que confirma plenamente el diseño científico y la confiabilidad técnica bajo condiciones de operación a alta velocidad.

Para mejorar el rendimiento y la durabilidad de los neumáticos bajo condiciones de conducción extremas, este superauto, basándose en los datos obtenidos durante extensas pruebas y logros alcanzados en Alemania el año pasado, ha establecido una colaboración con Giti Tire para desarrollar un neumático semi slick enfocado en pista.

El récord fue establecido por el piloto profesional alemán Marc Basseng. | Foto: Suministrada por BYD

Este neumático de alto rendimiento incorpora compuestos optimizados y un diseño de banda de rodadura a medida, mientras que un innovador tratamiento de estriado (knurling) en la interfaz llanta-neumático, combinado con un lubricante de alta viscosidad, minimiza el deslizamiento relativo entre el neumático y la llanta durante aceleraciones o frenadas intensas. Esto reduce la pérdida innecesaria de torque y el desgaste del neumático, al mismo tiempo que mejora la previsibilidad y la estabilidad durante maniobras dinámicas.

El récord fue establecido por el piloto profesional alemán Marc Basseng, quien también había conseguido la anterior marca mundial de velocidad para vehículos eléctricos en 2024.