Hombre publicó video mostrando compartimiento oculto en los carros; policía verificó y se llevó sorpresa: ¿dónde queda?

Un video viral en TikTok dejó al descubierto un espacio en algunos carros y el cual es utilizado por las personas para ocultar objetos.

Si bien, cada quien define qué puede guardar allí, lo llamativo es que fue un policía estadounidense el que dedicó tiempo para saber si era cierto o simplemente se trataba de un video adulterado en internet.

El video inicial, que llegó al oficial, mostraba cómo al girar la perilla para encender las luces, esta se podía desprender, permitiendo acceder a un espacio en el que se podrían alojar algunos objetos o instalar tags que ayuden a rastrear el vehículo.

La reacción del oficial se hizo viral; muchos usuarios criticaron a la persona que reveló el espacio secreto. | Foto: Captura video TikTok

De hecho, se trata de un clip que ha sido republicado en varias oportunidades y que en varias de ellas ha servido para demostrar algunos usos.

Justamente, en una oportunidad, en 2023, el usuario de esa red, RangoSRT, decidió grabar cómo accedía a este compartimiento para instalar allí un AirTag y poder rastrear su carro en caso de que sea hurtado.

“Así, si me roban el vehículo, puedo rastrearlo”, señaló en esa oportunidad.

Policía se vio sorprendido

Ahora, en una nueva publicación, un policía, en Estados Unidos, resultó ser el protagonista.

El video indica que este espacio está detrás de la perilla que enciende las luces. | Foto: Captura video TikTok

Allí, el hombre observa el truco y no le da ningún tipo de credibilidad; en su cara se ve cómo duda de que esto pueda resultar siendo cierto.

Una vez observa el truco, él mismo decidió ir a su patrulla para comprobar, con sus propios ojos, cómo funcionaba esto.

El oficial decidió grabarse para que quedara evidencia si acertaba o no; sin embargo, cuando lo intentó y el truco salió tal y como lo había visto en TikTok, su reacción se hizo viral, pues la cara de asombro fue tal que de inmediato se convirtió en tendencia.

“Ahora revisará cada coche que detenga”, “Genial, se lo contó a la policía”, “Nuestro dinero de impuestos en acción” o “Está diseñado para que puedas reemplazar fácilmente un interruptor defectuoso”, fueron algunos comentarios que escribieron los internautas.

Así como el truco fue develado y ahora las autoridades saben de la existencia de un lugar extra donde pueden revisar, la publicación también sirvió para que mecánicos expertos se manifestaran y explicaran el porqué de este espacio.

Justamente fue el mecánico TQR, quien a través de un video en YouTube explicó cómo este componente se fabrica de forma genérica para que los diferentes modelos de una marca puedan intercambiarlos sin ningún problema.

Si bien el modelo que aparece en el video es un dispositivo popular desde 1960 y se emplea en vehículos de diferentes fabricantes, algunas marcas diseñan propios elementos que se pueden cambiar entre sus diferentes líneas ahorrando costos, procesos y tiempo a las personas que los intervienen.

Un video en TikTok volvió viral la reacción de un policía que comprobó un truco que vio en la red social. | Foto: Captura video TikTok

TRQ pone como ejemplo un modelo instalado en una camioneta Ford F-350 y se graba realizando la operación y cambiándolo pro otra pieza en menos de 2 minutos.