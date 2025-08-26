Suscribirse

Vehículos

Hombre publicó video mostrando compartimiento oculto en los carros; policía verificó y se llevó sorpresa: ¿dónde queda?

Un video viral en TikTok dejó al descubierto este espacio; un mecánico explicó para qué sirve.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

26 de agosto de 2025, 6:26 p. m.
Un video en TikTok volvió viral la reacción de un policía que comprobó un truco que vio en la red social.
El oficial puso a prueba la información recopilada en TikTok. | Foto: Captura video TikTok

Un video viral en TikTok dejó al descubierto un espacio en algunos carros y el cual es utilizado por las personas para ocultar objetos.

Si bien, cada quien define qué puede guardar allí, lo llamativo es que fue un policía estadounidense el que dedicó tiempo para saber si era cierto o simplemente se trataba de un video adulterado en internet.

El video inicial, que llegó al oficial, mostraba cómo al girar la perilla para encender las luces, esta se podía desprender, permitiendo acceder a un espacio en el que se podrían alojar algunos objetos o instalar tags que ayuden a rastrear el vehículo.

Contexto: La planta que ensambla un carro cada 10 segundos: es la más rápida del mundo y no pertenece a ninguna marca china
Un video en TikTok volvió viral la reacción de un policía que comprobó un truco que vio en la red social.
La reacción del oficial se hizo viral; muchos usuarios criticaron a la persona que reveló el espacio secreto. | Foto: Captura video TikTok

De hecho, se trata de un clip que ha sido republicado en varias oportunidades y que en varias de ellas ha servido para demostrar algunos usos.

Justamente, en una oportunidad, en 2023, el usuario de esa red, RangoSRT, decidió grabar cómo accedía a este compartimiento para instalar allí un AirTag y poder rastrear su carro en caso de que sea hurtado.

“Así, si me roban el vehículo, puedo rastrearlo”, señaló en esa oportunidad.

Policía se vio sorprendido

Ahora, en una nueva publicación, un policía, en Estados Unidos, resultó ser el protagonista.

Contexto: Oscuro panorama para las marcas chinas de carros; CEO de Mercedes lanzó dura sentencia sobre el comportamiento del mercado
Un video en TikTok volvió viral la reacción de un policía que comprobó un truco que vio en la red social.
El video indica que este espacio está detrás de la perilla que enciende las luces. | Foto: Captura video TikTok

Allí, el hombre observa el truco y no le da ningún tipo de credibilidad; en su cara se ve cómo duda de que esto pueda resultar siendo cierto.

Una vez observa el truco, él mismo decidió ir a su patrulla para comprobar, con sus propios ojos, cómo funcionaba esto.

El oficial decidió grabarse para que quedara evidencia si acertaba o no; sin embargo, cuando lo intentó y el truco salió tal y como lo había visto en TikTok, su reacción se hizo viral, pues la cara de asombro fue tal que de inmediato se convirtió en tendencia.

@user797467778021 #police #cops #copsoftiktok #audit #fyp ♬ original sound - user797467778021

“Ahora revisará cada coche que detenga”, “Genial, se lo contó a la policía”, “Nuestro dinero de impuestos en acción” o “Está diseñado para que puedas reemplazar fácilmente un interruptor defectuoso”, fueron algunos comentarios que escribieron los internautas.

Así como el truco fue develado y ahora las autoridades saben de la existencia de un lugar extra donde pueden revisar, la publicación también sirvió para que mecánicos expertos se manifestaran y explicaran el porqué de este espacio.

Justamente fue el mecánico TQR, quien a través de un video en YouTube explicó cómo este componente se fabrica de forma genérica para que los diferentes modelos de una marca puedan intercambiarlos sin ningún problema.

Si bien el modelo que aparece en el video es un dispositivo popular desde 1960 y se emplea en vehículos de diferentes fabricantes, algunas marcas diseñan propios elementos que se pueden cambiar entre sus diferentes líneas ahorrando costos, procesos y tiempo a las personas que los intervienen.

Contexto: La costosa multa de tránsito a conductores que no cumplan con esta extraña señal: le pueden inmovilizar el vehículo
Un video en TikTok volvió viral la reacción de un policía que comprobó un truco que vio en la red social.
Un video en TikTok volvió viral la reacción de un policía que comprobó un truco que vio en la red social. | Foto: Captura video TikTok

TRQ pone como ejemplo un modelo instalado en una camioneta Ford F-350 y se graba realizando la operación y cambiándolo pro otra pieza en menos de 2 minutos.

Al final lo logra, accede al espacio para ocultar objetos y deja al descubierto cómo es posible realizarlo en los modelos de esa marca.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Régimen de Maduro pide ayuda a la ONU por las “amenazas” de Estados Unidos a Venezuela

2. Irene Vélez, sancionada por incumplimientos de MinAmbiente desde 2019 a campesinos del páramo de Almorzadero en Santander

3. China lanzó una vaca al fondo del mar y lo que apareció dejó a los científicos impactados

4. Marco Rubio arrojó impactantes declaraciones sobre el Cartel de los Soles: “El propósito no es solo detener el ingreso de narcóticos”

5. Hijo de Kaleth Morales le hizo un homenaje a su padre después de 20 años de su muerte y lanzó nuevo álbum

LEER MENOS

Noticias relacionadas

TikTokCarrostrucosVideo viral

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.