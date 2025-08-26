Honda revisará más de 1,4 millones de vehículos en EE. UU.: estos son los modelos en los que busca descartar una falla en el motor

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras​ de Estados Unidos confirmó que en la actualidad se encuentra estudiando cientos de informes de daños graves en varios modelos de las marcas Honda y Acura.

Se trata de 414 informes sobre fallas en los cojinetes de biela de los modelos que cuentan como motor V-6 de 3,5 litros fabricados por el constructor japonés.

Se investigan más de 400 reportes por fallas de motor recibidas por las autoridades norteamericanas. | Foto: Getty Images

En total, la agencia federal podría investigar cerca de 1,4 millones de vehículos Honda y Acura, los cuales serán sometidos a una evaluación preliminar para corroborar los informes sobre fallas en el motor.

Según el documento emitido por la Oficina de Investigación de Defectos (ODI), de la misma agencia, se trata de un proceso diferente al que se surtió en el 2023, cuando se emitió la orden de retiro de 250.000 vehículos por problemas relacionados, según el propio fabricante, con problemas de ajuste durante la producción del cigüeñal en modelos producidos entre 2016 y 2019.

Ahora, las autoridades estadounidense se han centrado en los recientes informes que han recibido en modelos 2020 y anteriores y de las referencias Acura MDX y TLX y Honda Odyssey, Pilot y Ridgeline.

La firma japonesa ya había sido objeto de un proceso similar en 2023. | Foto: Getty Images

El documento describe el problema como “fallo de los cojinetes de biela que provoca el fallo total del motor” y señala que se trata de una población estimada de 1′410.806, los vehículos que deben ser revisados.

“La Oficina de Investigación de Defectos (ODI) ha recibido 414 reportes de fallas en los cojinetes de biela del motor V6 de 3.5L utilizado en los siguientes vehículos: Acura TLX (años modelo 2018-2020), Acura MDX (años modelo 2016-2020), Honda Pilot (años modelo 2016-2020), Honda Odyssey (años modelo 2018-2020) y Honda Ridgeline (años modelo 2017-2019)”, describe el informe.

Cabe señalar que esta es una investigación preliminar, la cual se debe surtir para reunir la evidencia suficiente antes de emitir una orden de retiro.

Según indica la entidad, este problema presentan riegos de falla en el motor, incendio o accidente, por lo que se hace necesario adelantar la investigación.

“El ODI está iniciando esta investigación Preliminar (PE) para evaluar con mayor profundidad el alcance y la gravedad del posible problema y para evaluar completamente los posibles problemas de seguridad”, explicó la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras​ de Estados Unidos.

Acura y Honda deberán revisar cientos de vehículos en Estados Unidos para confirmar si hay una falla grave en el motor. | Foto: NurPhoto via Getty Images

En el pasado, Honda y Acura tuvieron que retirar 250.000 vehículos, del mercado norteamericano, por posibles fallas en el motor.