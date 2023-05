Abdomen plano: la hierba medicinal que ayuda a deshacerse de la grasa abdominal

Hay diferentes razones por las que la grasa se agrupa en el abdomen. De acuerdo con la revista de buenos hábitos Mejor con salud, una de las más comunes es el sedentarismo, pues cuando una persona no se mueve el cuerpo no se activa, lo que hace que el metabolismo no queme calorías.

Asimismo, los lípidos en el abdomen pueden ser causa de estrés, falta de sueño, genética, consumo excesivo de bebidas alcohólicas, mala alimentación, algunos medicamentos o ingerir comidas en horarios que sobrepasan la medianoche, según los especialistas.

Sea cual sea la razón, lo cierto es que una parte de la población no se siente del todo bien con su abdomen y, por eso, buscan alternativas para quemar la grasa que está en esta parte del organismo.

El portal de Academicestetic dice que gracias a la invención y la industrialización, hoy en día es posible someterse a intervenciones quirúrgicas o complementarias, las cuales eliminan la grasa localizada. No obstante, estas tienden a ser costosas y en ocasiones las personas prefieren eliminarla de manera natural.

Por ello, expertos en nutrición y bienestar han señalado que existen hierbas naturales que ayudan barrer esta grasa abdominal. En ese sentido se destaca el jengibre para ayudar a combatir este problema.

A esta planta se le atribuyen propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y compuestos bioactivos que ayudan a inhibir el aumento de peso, favorecen la eliminación de las grasas a través de las heces, mejoran la digestión y la metabolización de los nutrientes, además de disminuir la grasa acumulada en el hígado y a nivel corporal, precisa el portal de bienestar y salud Tua Saúde.

Contiene gingerol y shogaol, dos componentes que ayudan a acelerar el metabolismo. Por ende, permite quemar grasas y que el cuerpo consuma energía propia. Además, es una raíz que posee propiedades que ayudan a desintoxicar el organismo y a combatir la retención de líquidos, debido a su efecto diurético.

Infusiones con jengibre

Existen varias formas de combinar el jengibre con el fin de lograr el propósito de bajar de peso. Una de ellas se prepara con canelay limón. La canela es termogénica por lo que ayuda a acelerar el metabolismo y a quemar grasas, mientras que el limón es diurético y elimina toxinas acumuladas.

Para preparar la bebida se toma una rodaja de raíz de jengibre fresco, una ramita de canela, medio limón y una taza de agua. Se pone al hervir el agua, se agrega el jengibre rallado, se añade la canela y se dejan cocinar durante unos 10 minutos a fuego lento. Por separado se exprime el limón, se retira el agua del fuego y se vierte el jugo de limón a la mezcla. Por último, se cuela la infusión para retirar la ralladura de jengibre y la rama de canela y se sirve.

Otra alternativa es mezclarlo con cúrcuma. El diario El Universal de México, cita un estudio publicado en la revista Frontiers in Pharmacology, el cual reveló que esta especia tiene la capacidad de actuar en las personas con sobrepeso. Los científicos encontraron que la ingesta de este ingrediente provocó una pérdida de peso y un mejor control metabólico en algunos pacientes con obesidad. De acuerdo con el estudio, la cúrcuma es eficaz ya que causa un gasto mayor de energía.

Muchas son las enfermedades asociadas con la hinchazón abdominal. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Para preparar la bebida se requiere de dos cucharaditas de cúrcuma en polvo, dos cucharadas de jengib, una cucharada de miel y dos tazas de agua. Se pela el jengibre y se ralla. Se pone el agua al fuego, se agrega la raíz y se espera que hierva por unos minutos. Luego se retira del fuego, se deja reposar, se cuela, se vierte en una taza y se agrega la cúrcuma en polvo. Se añade miel, si se quiere. Se le pueden adicionar unas gotas de limón para darle un toque cítrico a la bebida.