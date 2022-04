¿Adiós al tapabocas?: esto piensan los epidemiólogos

Esta semana, la decisión de un juez federal en la Florida acabó con el mandato de uso obligatorio del tapabocas en el transporte público de Estados Unidos. Muchos acogieron la medida con júbilo, pues tras dos años de utilización obligatoria en estos espacios significaba respirar sin restricciones. Pero otros sienten que aún es muy pronto. La decisión llegó cuando otros países están caminando hacia el mismo punto.

En España, una medida similar entró en vigor al eliminar la obligatoriedad del tapabocas en algunos espacios interiores. En Colombia, Daniel Quintero,alcalde de Medellín, señaló que era el momento de terminar con el uso obligatorio del tapabocas en espacios cerrados. Sin embargo, al cierre de esta edición, el Ministerio de Salud no se había pronunciado sobre el tema. Algunos médicos no están de acuerdo con la medida y dicen que quienes lo deseen pueden seguir usando el tapabocas.

John Swartzberg, profesor de enfermedades infecciosas y vacunología en la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Californiaen Berkeley, dijo a The Washington Post que, por ejemplo, al viajar, llevar una mascarilla N95 bien ajustada, dejarla puesta durante todo el vuelo y mantenerse al día con las vacunas ofrece una “protección considerable”. Pero otros, como el médico epidemiólogo Jaime Ordóñez, señalan que sí es tiempo de retirarlas.

Cada vez más ciudadanos quieren decirle no a las mascarillas. - Foto: Getty Images

“Siempre habrá riesgo de infección. No podemos pretender que el riesgo de infección por covid-19 sea cero, pues eso significaría que hay que eliminar la enfermedad”, señala. Esto significa que el riesgo permanece, pero es bajo, de unas pocas muertes semanales, tal y como sucede con la influenza, explica el médico.La mayor parte de las muertes que se dan en este momento corresponde a personas no vacunadas. Por lo tanto, hoy por hoy el riesgo de infectarse y morir en las personas vacunadas es bajo, mientras que ese mismo riesgo en las personas no vacunadas es alto.

“Y seguirá siendo alto hasta que no se vacunen”, señala Ordóñez. “Un sistema de salud hace normas en beneficio para la mayoría, y la mayoría decidió vacunarse, y esa mayoría, afortunadamente, tiene un bajo riesgo de infección y muerte en este momento.

Por esta razón, no tiene sentido que ni en Nueva York ni en Colombia se siga exigiendo el uso de la mascarilla en un momento en que hay tan pocas muertes y la mayoría de ellas son en personas que decidieron no vacunarse”, explica. Para aquellos que se sienten en riesgo o que en realidad lo tienen por ser inmunosuprimidos, la recomendación es que la sigan usando.

Las mascarillas han sido la mejor protección contra el virus. - Foto: Getty Images

Las personas con inmunosupresión (bien sea primaria o secundaria), independientemente de su edad, van a mantener un riesgo alto de enfermar y morir, aun si están vacunados, por lo que “este grupo poblacional, que afortunadamente es pequeño, sí puede beneficiarse del empleo continuo del tapabocas, pero eso es algo que ellos ya hacían antes de la pandemia por indicación médica”.

Para esos casos, la protección dependerá de la calidad de las mascarillas. Las clasificadas como N95, KN95 o KF94 ofrecen mejor protección contra ómicron y sus subvariantes, que son las que circulan hoy en el mundo. Pero también depende de otros factores como el tiempo de exposición y la calidad del aire en ese espacio. En los aviones habría cierto riesgo, pero aún más en otros momentos del viaje, como en el abordaje y salida de las aeronaves o en la estancia en los aeropuertos.

Es posible que esta no sea la última palabra. De hecho, el Gobierno de Estados Unidos apelará el fallo. Además, siempre estará abierta la posibilidad de que si hay otra variante o un pico de contagios, los gobiernos vuelvan a recomendar su uso.