Agua con limón en ayunas: estas son las contraindicaciones que podrían poner en riesgo la salud

Cada vez son más comunes las recomendaciones de recetas mágicas y remedios caseros que prometen ser ideales para bajar de peso, fortalecer los huesos y músculos, eliminar las arrugas y mejorar la salud en general. Estas fórmulas se comparten en redes sociales y a través de internet, en ocasiones sin indicar las contraindicaciones o efectos secundarios que podrían derivar de su consumo.

Una de las bebidas que se ha vuelto famosa por sus aparentes beneficios para el organismo es el agua con limón en ayunas. Según coinciden expertos de portales de nutrición y bienestar, esta bebida tiene propiedades óptimas para limpiar el cuerpo, eliminar las toxinas acumuladas y acelerar el proceso para adelgazar. No obstante son beneficios que se han puesto en tela de juicio y que, además, puede no ser la preparación adecuada para todas las personas.

De esa forma lo explican desde el portal de salud unCÓMO, quienes señalan que no es aconsejable que los pacientes de úlceras estomacales y gastritis ingieran esta bebida en ayunas, debido a que puede incrementar los síntomas de irritación originados por dichas afecciones.

Pero, además, es una práctica poco recomendada para los pacientes que padezcan de acidez constantemente, puesto que puede exacerbar el malestar, por el contenido nutricional rico en ácidos del limón. Un artículo publicado en la sección de estilo de vida del medio Divinity indica que esto se debe principalmente a que con el consumo del limón se activa una enzima conocida como pepsina, la cual tienden a generar ardor en el estómago, reflujo y acidez. En ese sentido, es preferible reducir o evitar el consumo del agua con limón.

A la lista de contraindicaciones entregadas por el portal unCÓMO también se suma la posibilidad de deteriorar los dientes. Según agrega el referido sitio web, entre las consecuencias que tiene el limón sobre la salud dental se encuentra que puede dañar el esmalte dental, así como aumentar la sensibilidad o debilidad de los dientes.

Con lo anterior concuerdan los expertos del portal Cuerpo Mente, quienes luego de compartir los beneficios de esta bebida natural, que puede propiciar el bienestar del organismo, son claros en precisar que existen algunos efectos secundarios, entre ellos aseguran que el limón puede volver más amarillentos a los dientes y facilitar la aparición de caries.

De acuerdo con lo sugerido por el mencionado portal, la recomendación para quienes consumen esta preparación es que lo hagan utilizando un pitillo y luego se enjuaguen con agua, evitando cepillarse los dientes.

“Es recomendable evitar cepillarse los dientes inmediatamente después de beber agua con limón, ya que el esmalte puede estar debilitado por el ácido. Entonces, para las personas a las que les gusta beber agua con limón por la mañana, es posible que deseen cepillarse los dientes antes del desayuno”, añaden desde el portal de difusión de información médica, Medical News Today.

Por otra parte, se desaconseja su consumo durante la menstruación, porque el limón puede irritar e incrementar los dolores y molestias que sufren algunas mujeres durante este periodo. Tampoco se aconseja en pacientes con anemia o que presenten carencia de algún mineral, personas que sufran de enfermedades reumáticas o artríticas, ni para quienes tengan algún tipo de inflamación de la próstata o de la uretra, según lista el portal unCÓMO.

¿Eso significa que no se puede tomar el agua con limón? No, lo que implican estas contraindicaciones es que se deben sopesar los beneficios aparentes con los efectos secundarios. Además, antes de hacer cualquier cambio en la alimentación se debería consultar con el médico de cabecera si es preciso consumir o no la preparación en ayunas.

Finalmente, el portal unCÓMO menciona que una porción adecuada, en caso de que la persona decida incluir esta bebida en su menú diario, es tomar o medio vaso de agua con medio limón o un vaso de agua con un limón entero, no una cantidad mayor para prevenir las molestias explicadas anteriormente.