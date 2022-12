Agua de caléndula para mejorar la visión y desinflamar el cuerpo

Para tratar los dolores físicos se pueden hervir unas cuantas flores de caléndula en agua, remojar unas compresas y ponerlas sobre el lugar de la molestia durante varios minutos. Cabe señalar que también en dicha preparación es bastante funcional cuando se trata de curar la piel quemada de los bebés y la dermatitis.

Por otra parte, esta planta contiene ácido acetilsalicílico, por lo que contribuye en la defensa contra virus y bacterias. Del mismo modo, los productos que poseen extractos de caléndula son muy recomendados para personas con piel sensible a otros principios activos y que precisan de cuidados más naturales y suaves.

Entre tanto, el envejecimiento prematuro es otro factor por el que los expertos recomiendan el uso de la caléndula, pues ayuda a la producción de glucoproteínas y colágeno. También tiene propiedades hidratantes, que sirven para dar suavidad y elasticidad a la piel.

Sin embargo, uno de los mejores beneficios de la caléndula es que protege la salud ocular, porque al aplicar su infusión en los ojos mediantes gasas, contribuye a combatir la fatiga ocular y a prevenir la aparición del ojo rojo. Cabe mencionar que los problemas visuales más comunes en las personas son los errores de refracción, también conocidos como visión corta, hipermetropía, astigmatismo y presbicia, según indica National Eye Institute.

Otra de las condiciones que suelen afectar al ojo humano es la fatiga ocular; esta se ha convertido en una molestia frecuente en las personas debido al desgaste que genera la radiación emitida por dispositivos tecnológicos.

“La Asociación Americana de Optometría denomina este síndrome como síndrome visual informático, o fatiga visual digital. Las personas que permanecen frente a las pantallas dos o más horas seguidas cada día tienen el mayor riesgo de padecer esta afección”.

¿Cómo preparar esta poderosa infusión?

Para preparar la infusión de caléndula solo se necesita un puñado de esta flor y un poco de agua, se prepara como cualquier aromática y se puede acompañar de otras plantas para potenciar el resultado.

En cantidad se necesitan flores de caléndula, hojas de diente de león, hojas de boldo y menta. Se pone a hervir agua y se añaden las hierbas mencionadas. Se debe dejar reposar 10 minutos y luego se cuela. Enseguida añadir un poco de miel para endulzar la infusión debido a que puede resultar por ser amargo. De acuerdo con los expertos, se puede beber una taza después de las comidas.

La caléndula también se puede aprovechar en aceite esencial para los tratamientos de belleza, tales como la estrías, psoriasis o caspa. De hecho, un estudio publicado en Journal of Caring Sciences sugiere que este aceite también podría acelerar la cicatrización de heridas.

Recomendaciones a tener en cuenta

En el portal Medline plus indican que no se recomienda el consumo de caléndula para mujeres en embarazo. “No tome caléndula por vía oral si está embarazada. Probablemente no sea seguro. Existe la preocupación de que pueda causar un aborto espontáneo”, señalan en el mencionado portal, además advierten que es mejor evitar su uso tópico en durante el embarazo.

La caléndula también puede causar una reacción alérgica en personas sensibles a la familia asteraceae, a la cual pertenece la caléndula, ante las alergias, en Medline plus aconsejan consultar con el médico antes de tomar caléndula.