Agua de pera: cómo prepararla y qué vitaminas aporta

Las frutas son uno de los alimentos más versátiles para incluir en la dieta diaria y aportan importantes beneficios para la salud, por su alto contenido en nutrientes como las vitaminas.

De esta familia hacen parte las peras, una fruta originaria de Europa oriental y Asia occidental que se extendió luego por el resto del mundo. Responde al nombre científico Pyrus communis y se destaca por sus propiedades refrescantes.

Asimismo, de acuerdo con Heathline, referenciado por el portal Gastrolab, añadir las peras como un componente de una dieta equilibrada y nutritiva puede tener efectos positivos para la salud, como disminuir el riesgo de padecer cáncer, diabetes y enfermedades cardíacas.

Por su parte, Cuerpo Mente destaca que estas frutas son una buena fuente de energía y que contiene hidratos de carbono, que se encuentran en la pera en forma de azúcares simples, en su mayoría fructosa. Además, en su composición se enlistan otros nutrientes como la vitamina C, la vitamina E, trazas de provitamina A y ácido fólico.

Agrega que sus propiedades se resumen en que “es un alimento diurético, uricolítico (disuelve el ácido úrico), depurativo, laxante, remineralizante, estomáquico, astringente y sedante”.

¿Cuáles son los beneficios de tomar agua de pera?

Como el resto de las frutas, la pera tiene diversas maneras de comerse e incluirse dentro del día a día, bien sea en su estado natural, para disfrutar del dulzor y jugosidad de su pulpa, o en forma de zumos, ensaladas y papillas. Tomarla como una bebida también es una opción para acompañar otras comidas, por ejemplo.

Entre los beneficios del agua de pera se destaca que gracias a la fibra que contiene ayuda a reducir la acumulación de colesterol malo (LDL) en las paredes de las arterias, según un estudio publicado en The Proceedings of the Nutrition Society y citado por el portal Mejor con Salud.

Además, señalan los expertos, es una bebida que se aconseja consumir a las personas que realizan actividades físicas de alta exigencia, ya que contiene distintos minerales esenciales y antioxidantes que favorecen la salud muscular.

Por otra parte, su contenido en fibra favorece el movimiento intestinal y contribuye a eliminar los residuos del organismo, por lo que es una bebida que se puede consumir como complemento de la dieta y mejorar la salud digestiva; esto sumado a que genera una sensación de saciedad, por lo que puede ser útil para apoyar los planes alimenticios y de actividad física para adelgazar.

¿Cómo tomarla?

Ingredientes:

8 piezas de pera

1 litro de agua

2 cucharadas de miel para endulzar (opcional)

Preparación:

Lo primero es lavar las peras y cortar la fruta en trozos pequeños, teniendo la precaución de retirar el racimo y el corazón.

Posteriormente, en una licuadora se deben agregar los cubitos de pera previamente cortados y un litro de agua, y dejar que se licuen durante unos minutos hasta que la bebida tenga una consistencia líquida y homogénea.

Luego, servir la bebida en un recipiente y, de ser necesario, endulzarla con un poco de miel. Dependiendo de la ocasión, se puede decorar el vaso con ramitas de menta lavadas o trozos más enteros de la fruta.

Esta bebida puede consumirse como acompañamiento a las comidas o sola, para refrescar el cuerpo. Además, su ingesta puede otorgarle al cuerpo diversos nutrientes, como las vitaminas, que generan importantes beneficios para el correcto funcionamiento del organismo.

Tenga en cuenta que cada vez que se vaya a realizar un cambio importante en su alimentación, debe consultarse con un médico para conocer las indicaciones específicas de acuerdo con el estado de salud de la persona.