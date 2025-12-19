Turismo

El país que nuevamente fue elegido como Mejor Destino Culinario 2025 por los World Travel Awards, ¿ya lo conoce?

Su propuesta gastronómica se destaca por su diversidad, tradición e innovación.

Redacción Turismo
19 de diciembre de 2025, 3:15 p. m.
Chef añadiendo el toque final a una colorida ensalada peruana de mariscos, con mango fresco, aguacate y una salsa cremosa.
Chef añadiendo el toque final a una colorida ensalada peruana de mariscos, con mango fresco, aguacate y una salsa cremosa. Foto: Getty Images

En los World Travel Awards 2024, Perú fue reconocido como el mejor destino turístico y gastronómico en Suramérica, tal como había sucedido un año antes, en 2023, cuando recibió tres premios en las categorías: Mejor Destino Culinario del Mundo y Mejor Destino Cultural del Mundo, mientras que su capital, Lima, fue elegida como Mejor Destino Ciudad Patrimonio del Mundo.

Ahora, la mención que lo ha llevado a consolidarse como uno de los destinos culinarios más influyentes del mundo, vuelve a reafirmar su liderazgo al ser elegido nuevamente como Mejor Destino Culinario 2025, destacando su propuesta que combina diversidad, tradición e innovación.

Durante el proceso de elección, según informó el medio peruano La República, la frase ‘Perú es clave’ ganó relevancia en distintos espacios gastronómicos hasta convertirse en un símbolo de este nuevo triunfo y del impacto del país en la escena culinaria internacional.

La mezcla de ingredientes que deleita a los amantes del buen comer

La popularidad de la gastronomía peruana se caracteriza, entre otras cosas, por la amplia variedad de ingredientes presentes en sus preparaciones, que incluyen productos andinos, amazónicos y costeños, reflejo de la diversidad del país.

Esta riqueza cultural y culinaria fue determinante para que la nominación lo hiciera merecedor, una vez más, de este reconocimiento como Mejor Destino Culinario del Mundo 2025.

Gastronomía peruana
Chef preparando un plato tradicional peruano con pescado fresco, ají amarillo y chiles en la cocina de un pequeño restaurante de mariscos. Foto: Getty Images

El anuncio oficial de esta mención resaltó la experiencia cultural y sensorial única que representa cada plato en este país, valorando desde el sabor hasta la preparación y todo el entorno que rodea a la cocina peruana.

Asimismo, el reconocimiento apuntó a una cocina que forma parte de la vida cotidiana y que mantiene una relación muy estrecha con el territorio.

En este contexto, ciudades como Lima, Arequipa, Cusco y Chiclayo se consolidaron como referentes para disfrutar de una gastronomía diversa y auténtica, que hace parte esencial de la identidad de Perú como destino turístico. En cada una de ellas, las recetas se distinguen por reflejar el intercambio entre regiones y la preservación de saberes locales.

Platos típicos de Perú
Plato de ceviche fresco, una receta tradicional peruana, servido en un plato elegante, que muestra colores y texturas vibrantes. Foto: Getty Images
Entre los ingredientes que transforman cada preparación peruana en un plato emblemático se encuentran el ají amarillo, el maíz morado, la papa nativa y la quinua, productos que narran una historia agrícola ancestral y que siguen presentes en la cocina diaria.

Con el propósito de incentivar a los viajeros a descubrir y degustar la gastronomía local, este año se celebró Perú Mucho Gusto Lima 2025, una cita imperdible para los amantes del buen comer, que sirvió para demostrar por qué la cocina peruana está entre las más reconocidas del mundo.

