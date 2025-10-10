Perú Mucho Gusto Lima 2025, una cita imperdible para los amantes de la gastronomía de este país andino

Del 30 de octubre al 2 de noviembre de este 2025, Lima se transformará en el escenario del festival gastronómico más importante del Perú, una celebración gratuita que cuenta con una agenda de actividades diseñadas para toda la familia.

Con este evento se espera demostrar por qué la gastronomía peruana está entre las más reconocidas del mundo, con chefs de renombre y restaurantes galardonados que exaltan su diversidad culinaria con preparaciones que han cruzado fronteras, deleitando los paladares más exigentes.

Durante los cuatro días de feria, la Explanada de la Costa Verde, cerca al distrito turístico de Miraflores, se convertirá en una ciudad gastronómica en la que se podrá saborear exquisitos manjares de la costa, los Andes y la selva peruana, informó PROMPERÚ, la entidad estatal peruana que promueve el turismo y que está detrás de la organización de este evento.

También habrá diversas variedades de ceviche, cuy y lechón en diferentes preparaciones, el exquisito pan con chicharrón, platos selváticos como el chaufa amazónico y jugos exóticos de camu camu y copoazú.

Esta feria gastronómica peruana se llevará a cabo del 30 de octubre al 2 de noviembre. | Foto: Créditos: PROMPERÚ

Adicionalmente, el festival contará con la participación de más de 180 expositores de las 25 regiones del país, quienes estarán presentando más de 200 platos que combinan tradición, innovación y sostenibilidad.

La entrada será gratuita, sin embargo se requiere un registro previo a través de e-ticket. Perú, Mucho Gusto Lima 2025, tendrá espacios inclusivos para todos los visitantes y una zona para niños donde los más pequeños podrán aprender y disfrutar de experiencias únicas.

Entre las actividades que se incluyen en la agenda hay: clases de cocina y foros gastronómicos brindados por reconocidos chefs, venta de artesanías, danzas folclóricas y conciertos. Además, el café y el pisco, dos emblemas nacionales, tendrán experiencias interactivas con catas guiadas, elaboraciones creativas de cócteles y diversos talleres.

La gastronomía peruana está entre las más reconocidas del mundo. | Foto: Créditos: PROMPERÚ

La sostenibilidad, eje transversal del consumo consciente

Este 2025, la feria gastronómica alcanza su 29.ª edición en el Perú, consolidando la sostenibilidad como eje transversal del consumo consciente. Para ello, se implementará un plan integral de gestión de residuos y se llevará a cabo la medición y compensación de la huella de carbono, garantizando así una operación eco-responsable.

En este contexto, la “Zona Mundo Sostenible” será un espacio interactivo y educativo, donde el público podrá explorar activaciones como “Olas de Plástico”, y participar en talleres para elaborar ecobolsas y papel reciclado, lo que suma interés al festival.

La entrada será gratuita registrándose previamente en e-ticket. | Foto: Créditos: PROMPERÚ