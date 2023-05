Ajo: así se debe consumir para bajar de peso, regular la glucosa y el colesterol y prevenir diversas enfermedades

El ajo es uno de los alimentos más apetecidos en la gastronomía, gracias a su sabor y versatilidad. Su consumo regular puede convertirse en una buena alternativa para tener un organismo más saludable, ya que se le atribuyen muchas propiedades que ayudarían en la prevención de diversas enfermedades.

Es un alimento que puede sofreírse, picarse y añadirse a salsas, sopas, guisos, carnes, verduras o pescados. Según el portal Healthline, el ajo tiene una elevada densidad nutricional, pero, en cambio, muy pocas calorías, lo que hace ideal su ingesta.

Se trata de un alimento nutritivo, que contiene minerales como el manganeso, selenio, calcio, cobre o potasio y vitaminas B6 y C, tiene pocas calorías y se aconseja incluirlo en el marco de una dieta equilibrada. Una de las formas de consumirlo para obtener sus beneficios es en ayunas y solo, según indica el portal Gastrolab de México.

El consumo diario de un diente de ajo antes de desayunar aportaría beneficios como ayudar a bajar de peso, regular el azúcar en la sangre y bajar el colesterol, entre otros.

El ajo tiene diversas propiedades para favorecer la salud. - Foto: Getty Images

Ayuda a adelgazar

En lo que tiene que ver con bajar de peso, se dice que este alimento contribuye a regular el metabolismo porque estimula los ácidos gástricos. Se puede disfrutar machacado por las mañanas y sumar esfuerzos con un plan de alimentación guiado por un especialista, pues el ajo por sí solo, no tendrá un efecto mágico, pero sí se trata de un producto natural que ayuda en el propósito de adelgazar si se incluye en el marco de una dieta saludable.

A esto se suma, que de acuerdo con evidencia científica, el ajo tiene propiedades antidiabéticas que están relacionadas con la capacidad de incrementar la secreción de insulina desde las células beta del páncreas, mejorando su funcionamiento, ayudando así a prevenir y a controlar enfermedades como la diabetes, precisa el portal de bienestar y salud Tua Saúde.

“Además de eso, el ajo puede actuar evitando la progresión de esta enfermedad, al inhibir los productos avanzados de la glicólisis, unos compuestos relacionados con el envejecimiento prematuro, que además produce complicaciones en la diabetes”, precisa la citada fuente.

Se dice que el consumo de ajo ayudaría a prevenir la diabetes. - Foto: Getty Images / Maskot

Un beneficio más de este alimento es que ayuda a reducir los niveles de colesterol “malo” LDL y los triglicéridos en la sangre debido a que inhibe su oxidación, reduciendo así el riesgo de sufrir aterosclerosis, que es la formación de placas en las paredes de las arterias.

Otros beneficios

De otra parte, los compuestos activos del ajo pueden reducir la presión sanguínea. Diversos estudios en seres humanos han demostrado que los suplementos de ajo tienen un impacto significativo cuando se trata de reducir la presión sanguínea en personas con hipertensión.

De acuerdo con una publicación de El Nuevo Herald, los resultados de un estudio en concreto determinaron que el extracto de ajo envejecido en dosis de 600-1500 miligramos fue tan eficaz como el medicamento Atenolol a la hora de reducir la presión sanguínea durante un periodo de 24 semanas.

Un beneficio más está relacionado con los problemas gastrointestinales. Se dice que el dialil disulfuro, una molécula natural presente en ajo, puede ayudar a combatir la inflamación, gracias a sus beneficios antibióticos y antibacterianos, que ayudan a aliviar las molestias gastrointestinales causadas por la fermentación de los alimentos en el intestino, lo cual puede ocasionar dolor, flatulencias o calambres intestinales.

El ajo ayudaría a aliviar problemas gastrointestinales. - Foto: Getty Images

Tomar o comer ajo por las mañanas, podría funcionar como un antioxidante natural para cuidar la piel, logrando que se vea mucho más joven y evitando el envejecimiento prematuro. Además, logra neutralizar los radicales libres del cuerpo evitando la oxidación de las células.

¿Quiénes deben evitar el ajo en ayunas?

Un artículo publicado en el diario La Vanguardia, de España, asegura que los ajos crudos no tienen mayores contraindicaciones en dosis normales y si se toman en ayunas, pero su exceso sí es posible que cause efectos secundarios y hay personas para quienes no es aconsejable consumirlos.

Por ejemplo, los individuos con sistemas digestivos delicados deben evitar este alimento en ayunas, debido a que puede causar irritación de estómago o alergia. Tampoco es aconsejable para los que consumen medicamentos para la circulación sanguínea, debido a que en ocasiones contrarresta su efecto, dado que es un potente anticoagulante.

Expertos destacan que el ajo contiene alicina, uno de sus principales componentes activos. - Foto: Foto Gettyimages

De igual forma, se ha determinado que puede disminuir la efectividad de fármacos usados en el tratamiento del VIH, por lo que lo aconsejable es que estos pacientes se abstengan de ingerirlo. Así mismo, quienes padecen diabetes y toman medicamentos para el control de esta enfermedad deben tener precaución, ya que el ajo posee efectos hipoglucemiantes.

Por otro lado, quienes enfrentan padecimientos relacionados con la tiroides deben cuidar el exceso de este alimento y en cuanto al embarazo y lactancia, se dice que podría ser abortivo.