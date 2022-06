Alcachofa: sus beneficios para bajar de peso y reducir las arrugas

Cuando de propiedades para la salud se trata, varios alimentos son reconocidos por sus múltiples beneficios, asociados al aporte nutricional que tiene su consumo para el organismo. Entre los más famosos se listan los bananos, el aguacate, la cebolla y las plantas aromáticas.

Pero otros, en cambio, pese a que gozan de una variedad de bondades, son poco conocidos por estas características. La alcachofa hace parte de este grupo de ingredientes, los cuales se pueden integrar fácilmente a la dieta para aprovecharlos al máximo.

De acuerdo con la Fundación Española de la Nutrición, esta planta sobresale por tener una composición que contiene en su mayoría agua, seguido de hidratos de carbono, como la inulina y la fibra.

Cuando de propiedades para la salud se trata, varios alimentos son reconocidos por sus múltiples beneficios, asociados al aporte nutricional que tiene su consumo para el organismo. - Foto: Getty Images

A estos nutrientes se suman otras vitaminas y minerales, indispensables para el correcto funcionamiento del organismo. Entre ellos figura el potasio, esencial para el sistema nervioso y la estructura muscular, y el fósforo que, como indica la organización, es empleado por el organismo para fortalecer y mantener los huesos y dientes.

Otros componentes de la alcachofa son la vitamina C, el ácido fólico, el magnesio, el calcio y la vitamina A, como precisan desde el portal de salud Tua Saúde.

Por esta riqueza nutricional, la alcachofa es uno de los ingredientes infaltables en una alimentación balanceada que contribuya a mejorar la salud de las personas. Así lo explican desde el referido portal, cuyos expertos explican que esta planta tiene cualidades para bajar de peso, regular el colesterol, reducir el riesgo de la diabetes y otros asociados a la hipertensión arterial.

Inclusive, una de sus bondades menos populares es su poder para mejorar la apariencia de las arrugas, uno de los primeros signos del envejecimiento de la piel. Esto es debido a su contenido rico en bioactivos, como la vitamina C, los flavonoides y las carotenoides.

Según mencionan desde Tua Saúde, dichos componentes tienen un efecto antioxidante, los cuales ayudan a mitigar el daño producido por los radicales libres, al tiempo que estimulan la producción de colágeno, esencial para recuperar la firmeza de la piel y tener un cutis lozano, joven y fresco.

Por otra parte, el portal Cuerpo Mente comenta que esta planta se ha utilizado en la medicina tradicional y natural, para tratar diversas afecciones, entre ellas, favorece a regular los niveles de colesterol y azúcar en la sangre, lo que tiene un efecto positivo en el bienestar general.

Asimismo, la alcachofa se ha recomendado como una alternativa complementaria a las dietas y planes de actividad física orientados a bajar de peso. En un artículo publicado en Tua Saúde, detallan que este efecto se le atribuye a la inulina presente en esta planta, la cual genera una sensación de saciedad que evita las ansias de comer repetitivamente durante el día.

En un artículo publicado en Tua Saúde, detallan que este efecto se le atribuye a la inulina presente en esta planta, la cual genera una sensación de saciedad que evita las ansias de comer repetitivamente durante el día. - Foto: Foto Gettyimages

“Además de eso, por contener bajas calorías y promover la eliminación de exceso de líquidos del organismo, la alcachofa es una muy buena opción para incorporar en las dietas para adelgazar”, agregan desde el referido portal.

Una de las razones por las que no se incluye este ingrediente en la alimentación diaria es porque las personas desconocen cómo prepararla o de qué manera se puede consumir. En este sentido, desde Cuerpo Mente mencionan que para poder disfrutar de los beneficios de la alcachofa, esta se puede cocer; sin embargo, se debe procurar no cocinarla de más, para que no se dañe o pierda su característico sabor y textura.

También se recomienda consumirla inmediatamente se cocine y evitar dejarla para el día después o conservarla por mucho tiempo, ya que es susceptible de desarrollar bremia, un hongo de color grisáceo que tiene consecuencias adversas para la salud.

También puede ser de interés...

Existe una diversidad de preparaciones en las que se puede incluir la alcachofa, pero generalmente se prefieren cocinadas al horno, para lo cual solo basta con adobarlas con un poco de sal, gotas de limón u otros condimentos al gusto.

Otra forma de obtener los beneficios de esta planta es utilizándola como infusión. Para ello solo se necesita agregar entre uno o dos gramos de las hojas de alcachofa a una taza de agua hirviendo. Según afirman desde Nutrición y Farmacia, esta bebida se debe dejar infusionar por lo menos durante 5 minutos antes de colarla y servirla para consumir.

Antes de agregar cualquier ingrediente a la alimentación diaria se sugiere consultar con los médicos y recibir de ellos las indicaciones precisas de acuerdo con la condición particular de salud.