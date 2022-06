Alzheimer: ¿es una enfermedad o un síntoma normal del envejecimiento?

Hay momentos y personas en la vida que no se quisieran olvidar, pero así no funciona la memoria. Conforme pasan los años, es normal perder algunos recuerdos, ya que su capacidad no es infinita.

Mejor explicado, el doctor Juan José García Meilán, psicólogo especialista en memoria de la Universidad de Salamanca y del Instituto de Neurociencias de Castilla y León, citado por el portal Formación Alzheimer, indica que la memoria no funciona como un baúl donde se guardan los recuerdos hasta que se llena.

En realidad, explica, se trata de una red de tejido neuronal en la que las neuronas se asocian entre ellas de formas diversas, según cada aprendizaje o momento nuevo. Es esta conexión neuronal la que se activa cuando pensamos en un recuerdo. Es así como, entre más conexiones se crean, las anteriores van quedando relegadas.

Por esto, no tiene nada de extraño que, pasados algunos años, sea difícil recordar ciertas cosas. No obstante, durante el envejecimiento es importante prestar atención al comportamiento de las funciones cerebrales, previniendo que se trate de algún tipo de demencia como el alzhéimer.

Según explica la Organización Mundial de la Salud, el alzhéimer es una de las formas más frecuentes de demencia en el mundo, llegando a representar hasta un 70% de los casos.

Entre las características de esta enfermedad, quizá una de las más graves es que llega a ser incapacitante para quien la padece.

¿Al llegar a la vejez se padece de alzhéimer?

Hay un punto que genera especial inquietud y que es preciso responder acerca del Alzheimer, y es su relación con el envejecimiento. Aunque la edad es un factor determinante en el deterioro de las funciones cerebrales, así como sucede naturalmente con el resto del cuerpo, no es inherente al desarrollo de demencia.

Como explica la Organización Mundial para la Salud, los trastornos asociados a la demencia no se presentan únicamente en la población adulta. Tampoco es cierto que todas las personas adultas vayan a padecer de alzhéimer, pues esta es una afección cuyo origen sigue siendo materia de estudio de los profesionales y va más allá de la edad.

“Las causas exactas de la enfermedad de Alzheimer no se comprenden en su totalidad. Pero a un nivel básico, las proteínas del cerebro no funcionan con normalidad, lo que interrumpe el trabajo de las neuronas cerebrales y provoca una serie de eventos tóxicos. Las neuronas se dañan, pierden las conexiones entre sí y finalmente mueren”, explican los expertos del portal Mayo Clinic.

Pero, además, su desarrollo puede estar asociado a múltiples factores como la genética, el estilo de vida, el contexto en el que vivió y otra serie de condiciones que alteran la salud del cerebro a lo largo de los años.

Justamente, uno de los síntomas más comunes, pero no el único, que se relacionan con el alzhéimer es la pérdida de la memoria.

Diferente a un lapsus normal, los pacientes de esta enfermedad tienden a olvidar progresivamente gran parte de sus aprendizajes y recuerdos, lo que les dificulta desenvolverse adecuadamente en distintos ámbitos.

Con ello, además, se presentan problemas en la función cognitiva, por lo que puede ser más complejo para las personas con alzhéimer concentrarse, razonar, pensar o realizar ciertas actividades.

Uno de los desafíos al momento de realizar el diagnóstico es que la sintomatología no siempre es igual en todos los casos, puede variar entre un paciente y otro. Además de que puede ser tardío el diagnóstico, es preciso mencionar, otro de los retos en relación con esta afección es que no existe una cura definitiva para tratarla.

“Los primeros síntomas de la enfermedad de Alzheimer varían de persona a persona. Para muchos, la disminución de los aspectos de la cognición no relacionados con la memoria, como encontrar las palabras adecuadas, tener problemas visuales o espaciales y presentar un razonamiento o juicio deteriorados, puede ser un indicio de las etapas más tempranas de la enfermedad”, precisan desde la hoja informativa sobre el Alzhéimer del Instituto Nacional del Envejecimiento.

