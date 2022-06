Antiedad | Como usar aloe vera para reducir arrugas, ojeras y patas de gallo

Con el paso del tiempo el cuerpo envejece y disminuye su funcionamiento. Con la edad, se reduce la producción de proteínas como el colágeno, encargado de brindar elasticidad a la piel. Por esto, empiezan a notarse arrugas, líneas de expresión y flacidez en diferentes partes del cuerpo; sin embargo, en el rostro son más evidentes.

“Las arrugas son líneas y pliegues que se forman en la piel. Algunas arrugas se pueden volver grietas o surcos profundos y pueden ser particularmente notorias alrededor de los ojos, la boca y en el cuello”, detalla Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación.

Aunque son parte del envejecimiento natural del cuerpo humano, existen algunos factores que pueden contribuir a la aparición prematura de las arrugas. “La exposición frecuente a los rayos solares provoca la aparición precoz de arrugas y zonas oscuras en la piel (manchas por la edad). Igualmente, incrementa las probabilidades de desarrollar cáncer en la piel. La exposición al humo del cigarrillo también puede llevar a que la piel se arrugue con más rapidez”, apunta Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

En la actualidad existe un gran número de productos, tratamientos y opciones para mejorar la apariencia del rostro. Antes de elegir cualquier alternativa, lo recomendable es consultar a un dermatólogo y recibir la asesoría profesional adecuada. No es seguro realizar procedimientos estéticos en manos de personas que no están autorizadas o que no tienen el conocimiento para ello.

Las cremas antiarrugas de venta libre son unos de los productos que eligen las personas para combatir los signos de la edad. La eficacia de este tipo de tratamientos depende de los principios activos que tenga. “El retinol, los antioxidantes y algunos péptidos pueden generar mejoras leves o modestas en las arrugas. Los productos que contienen alfahidroxiácidos, como el ácido glicólico y el ácido láctico, pueden ayudar a retirar la capa superior de piel muerta y estimular el crecimiento de piel nueva”, indica Mayo Clinic.

Las mascarillas y los remedios caseros se han convertido en una opción para cuidar la piel. El portal web El Universal resalta los beneficios del aloe vera para el tratamiento de las arrugas, las ojeras y las populares “patas de gallo”, que se forman en el contorno de los ojos. Para aprovechar sus propiedades se puede preparar una mascarilla casera. A continuación cada uno de los pasos para hacerla.

Cabe resaltar que antes de aplicar este tipo de productos se debe consultar con un dermatólogo, especialmente si se padece de alguna afección cutánea.

Ingredientes

Aloe vera.

Preparación

Extraer el gel de aloe vera. Llevar a un recipiente y conservar en la nevera por 20 minutos. Lavar el rostro muy bien antes de aplicar el producto, especialmente retirar el maquillaje. Antes de aplicar el producto, se debe realizar una prueba de alergia en una pequeña parte del cuerpo, por ejemplo la muñeca, y es esperar varios minutos. En caso de observar alguna reacción adversa no se debe aplicar el tratamiento. Aplicar el gel en las ojeras, bolsas debajo de los ojos y otras zonas del rostro donde haya arrugas. Dejar actuar por 15 minutos. Retirar con abundante agua. Para obtener mejores resultados lo ideal es agregar este procedimiento a la rutina diaria de belleza.

Consejos para evitar las arrugas prematuras

La protección es la clave para prevenir los daños cutáneos. Se debe evitar, lo máximo posible, la exposición a los rayos solares.