Así se debe comer la manzana para endurecer las heces y aliviar la diarrea

Las afecciones gastrointestinales pueden presentarse en cualquier momento y afectar a las personas sin importar su edad. Uno de los males más frecuentes es la diarrea, la cual puede ser causada por múltiples factores.

De acuerdo con información de la enciclopedia médica Medline Plus, se le llama diarrea a las heces acuosas y blandas. Así mismo, detalla que una persona presenta diarrea si evacúa heces sueltas tres o más veces en un día.

“La diarrea aguda dura un corto tiempo y es un problema común. Por lo general, dura uno o dos días, pero puede durar más tiempo. Luego desaparece sola”, anota la fuente consultada.

No obstante, el servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos advierte que la diarrea que dura más de algunos días puede ser un signo de un problema más serio, por ejemplo, de una enfermedad crónica, la cual podría afectar sensiblemente la salud general del individuo.

Dentro de las causas más comunes de la diarrea figuran:

Contaminación por bacterias en alimentos o agua.

Virus como la gripe, el norovirus o rotavirus.

Parásitos: pequeños organismos que se encuentran en alimentos o agua contaminados.

Medicamentos como antibióticos, medicamentos contra el cáncer y antiácidos que contienen magnesio.

Intolerancia y sensibilidad a ciertos alimentos: problemas para digerir ciertos ingredientes o comidas, como la intolerancia a la lactosa

Enfermedades del estómago, el intestino delgado o el colon, como la enfermedad de Crohn.

Problemas del funcionamiento del colon, como el síndrome del intestino irritable.

La diarrea puede conllevar a la deshidratación. - Foto: Getty Images

Teniendo en cuenta los múltiples factores que pueden dar paso a la diarrea, es recomendable consultar con un profesional de la salud para obtener un diagnóstico preciso y, en función del mismo, definir el tratamiento adecuado.

La diarrea tiene numerosas causas. En caso de que se presenten señales de alerta hay que acudir al médico. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Manzana para endurecer las heces

Algunos alimentos poseen cualidades para endurecer las heces y aliviar la diarrea. Es importante mencionar que esta condición puede derivar en un cuadro de deshidratación, de manera que un tratamiento oportuno es esencial para prevenirlo.

La manzana es una de las frutas más populares dentro del hogar. La Fundación Española de Nutrición (FEN) resalta su aporte de potasio y vitamina C, así como flavonoides, procianidinas y ácidos orgánicos.

“La manzana aporta hidratos de carbono, fundamentalmente en forma de azúcares como fructosa, glucosa y sacarosa, y contiene cantidades apreciables de fibra, tanto soluble como insoluble, siendo esta última la más abundante”, agrega la FEN.

Respecto al poder de la manzana para ayudar a endurecer las heces, el portal Tua Saúde sostiene que existe una manera en que se puede consumir esta fruta para aliviar la diarrea.

“Las manzanas al horno sin pelar son una excelente opción para atrapar los intestinos, ya que esta versión contiene menos fibra que la fruta pelada. Además, las manzanas también contienen pectina, un tipo de fibra soluble que aumenta el tiempo de digestión de los alimentos, disminuyendo la frecuencia de las evacuaciones”, expone el citado portal.

Para preparar la manzana de esta manera, el procedimiento implica los siguientes pasos:

Lavar, pelar y cortar una manzana en cuatro pedazos.

Poner los pedazos de manzana en una olla e incorporar una taza de agua.

Cocinar durante 10 minutos.

Es pertinente mencionar que este y otros remedios caseros no cuentan con respaldo científico. En tal virtud, su efectividad no está garantizada en un 100 %. De igual manera, el consumo de manzana cocida no sustituye bajo ningún concepto el tratamiento médico.

La manzana destaca por sus bondades nutricionales. - Foto: Getty Images

¿Cuándo acudir a un profesional?

En principio, la diarrea se puede tratar con cuidados en casa, sin embargo, es necesario atender a las señales de alerta. Medline Plus detalla las siguientes: