Así se debe comer para eliminar la grasa del abdomen bajo

Bajar de peso es un proceso que requiere de tiempo, paciencia y disciplina, ya que no surge de la noche a la mañana. Una de las zonas donde más se acumula grasa es en la zona del abdomen y con el paso de años, cada vez es más difícil que esta disminuya; por eso, no hay que esperar a que su desaparición se haga más compleja y es importante empezar a hacer cambios que no solo disminuirán la grasa localizada en esta zona, sino que mejorara la salud del cuerpo en general.

El portal de salud, belleza y cuidado personal La Vida Lucida menciona que la grasa que se acumula en la parte baja del abdomen es la más difícil de eliminar; sin embargo, esto puede surgir menos o más rápido dependiendo de cada tipo de cuerpo.

Hay personas que llevan una rutina de ejercicios intensa para reducir la grasa que se ha localizado en esta zona; sin embargo, no ven resultados. Es decir, han podido eliminar el lípido acumulado en otras partes del cuerpo, pero no aquella que se encuentra en esta zona. El medio brinda algunos consejos que ayudan en el proceso de eliminar la grasa de la parte baja del abdomen.

Consejos para deshacerse de la grasa localizada en el abdomen bajo

Llevar una dieta sana y equilibrada que contenga alimentos de todos los grupos (proteínas, carbohidratos en su estado natural, frutas, verduras y grasa saludables). Lo mejor es contar con la ayuda de un nutricionista para que este sea quien diseñe el plan adecuado para cada paciente y en donde indica las porciones adecuadas para consumir.

Evitar el azúcar: la idea es eliminar todas las bebidas, gaseosas y jugos industrializados, ya que vienen cargados de azúcar. la idea es eliminar todas las bebidas, gaseosas y jugos industrializados, ya que vienen cargados de azúcar. El medio indica que la mejor forma de reducir la grasa abdominal es eliminando todos los alimentos que contengan este componente

Es importante leer las etiquetas de los productos que se consumen, puesto que en la lista de ingredientes en ocasiones no dicen azúcar, sino jarabe de maíz de alta fructosa, glucosa, sacarosa, dextrosa, jarabe de glucosa, fructosa, oligofructosa, caramelo, miel, zumo de fruta concentrado, dextrina, malto dextrina, almidón modificado de maíz, etc. “El azúcar y los carbohidratos refinados aumentan los niveles de insulina en el cuerpo, lo que le indica al organismo que almacene grasa”.

Consumir el tipo correcto de grasa: el tipo de grasa que debería consumir toda persona es las que no son saturadas, como las nueces, el pescado, el aceite de oliva, el aceite de nueces, el aceite de semillas y el aguacate.

