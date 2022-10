Causas de la pérdida de memoria que no son por Alzheimer o demencia

No solo el Alzheimer o la demencia generan pérdida de la memoria en los adultos mayores, hay diversos agentes que provocan esta afección y, así como las enfermedades mencionadas, requieren de una atención médica urgente para tratarla.

La vejez es un factor común que trae diferentes afecciones en las personas, una de ellas es la pérdida de memoria, que con el paso del tiempo suele aumentar más y más. Por ello, es necesario que las personas que empiecen a padecer esto asistan a un especialista.

En este sentido, hay causas de la pérdida de memoria que no son ocasionadas por síntomas de Alzheimer o de demencia, que es lo que piensan las personas en diferentes oportunidades.

Un estudio de Mayo Clinic explicó las posibles causas de la pérdida de memoria, que incluyen: ciertos medicamentos o una combinación de los mismos que suelen causar olvido o confusión. Otro factor es el traumatismo craneal menor o lesión en la cabeza.

En esta línea, otros agentes que pueden causar pérdida de memoria son los trastornos emocionales como el estrés, la ansiedad o la depresión. A esto se le suma el alcoholismo crónico, que puede afectar de manera grave las capacidades mentales.

Asimismo, la deficiencia de la vitamina B12, que es muy común en los adultos mayores, suele ocasionar problemas de memoria. Además, el hipotiroidismo puede causar olvidos y serios problemas de pensamiento.

Las enfermedades cerebrales también provocan estos tipos de afecciones mentales. Por último, es necesario destacar que la apnea del sueño, sin un tratamiento adecuado por médicos, puede también causar problemas de memoria. Es vital que las personas no asocien la confusión con algo de momento, estos síntomas necesitan atención experta.

Las vitaminas que protegen de este grave síntoma del Alzheimer

Con el paso del tiempo, la ciencia ha avanzado más y más, y esto es un factor muy favorable para detectar enfermedades en un buen tiempo en su inicio, para prevenirlas y para tratar de curarlas. Sin embargo, hay elementos que la ciencia no puede negar y uno de los principales es la buena alimentación y el consumo de diferentes vitaminas para, así, prevenir distintas afecciones de salud.

Es oportuno resaltar que son muchas las enfermedades que tan solo con una buena alimentación se pueden evitar y estas son, entre otras muchas más, la diabetes, diferentes tipos de cáncer, los problemas como el insomnio, etc. Además, muchos alimentos actúan con eficacia sobre distintas enfermedades como el Alzheimer, una afección que con el paso del tiempo sus síntomas van aumentando.

En este sentido, en una investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wake Forest, en colaboración con el Brigham and Women’s Hospital de Boston, se logró encontrar que el consumo a diario de multivitamínicos puede mejorar la cognición en adultos mayores que padecen de Alzheimer. Se destaca, a su vez, que uno de los principales síntomas de esta enfermedad es el deterioro cognitivo.

De igual manera, es necesario destacar que en el estudio, publicado por la revista científica Alzheimer’s & Dementia: The Journal of Alzheimer’s Association, se pudo evidenciar que suplementos como el extracto de cacao no son útiles frente al mismo deterioro cognitivo en pacientes mayores con Alzheimer, en comparación con los multivitamínicos.

Es necesario destacar que los trastornos del sueño afectan la salud y “suponen un desafío para la salud pública, ya que aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular y de desarrollar Alzheimer en el futuro”, advirtió la doctora Carmen Bellido, investigadora y coordinadora del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en el Hospital de Castellón.