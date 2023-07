Así se deben consumir las semillas de la uva para prevenir el alzheimer

Aunque no es una característica que se asocia en general con el envejecimiento, lo cierto es que, es una patología que aparece progresivamente en edades avanzadas.

En ese sentido, comer uvas, sin importar su variedad, ayuda a combatir la anemia y la fatiga. Esto es gracias a su alto nivel de agua, calcio, magnesio, hierro y vitamina C, ya que aportan calorías útiles para generar energía. De hecho, la uva genera alrededor de 70 y hasta 110 calorías por cada 100 gramos.

Recientemente, se evidenció que el consumo de uvas ayuda a prevenir la aparición de células cancerígenas y permite prevenir las enfermedades cardiovasculares. Según el centro de Cancer Care of Western New York esto es gracias a su contenido de resveratrol.

Además, según un estudio publicado por The Journal of Nutrition, el resveratrol junto a otros polifenoles de la uva ayudan a reducir la presión arterial, evitan la coagulación excesiva en la sangre y favorecen las funciones del endotelio. Este último es el sistema encargado del mantenimiento del tono y crecimiento vascular, de la regulación de la trombosis y la mediación de la inflamación.

En un estudio realizado por investigadores del Journal of Agricultural and Food Chemistry se explicó que se están realizando avances para comprender cómo estos fitoquímicos pueden ser reguladores no solo del sistema vascular sino del neuronal, el renal y el hepático.