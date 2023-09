Así se limpian los residuos de colesterol que se acumulan en el cuerpo

Por lo general, cuando se tiene colesterol malo, esta sustancia forma placa, la cual se acumula en las arterias e impide el flujo sanguíneo. Esto tiene como consecuencia provocar alteraciones en los órganos como el corazón, el hígado, el cerebro, entre otros, que puede desarrollar afecciones como un accidente cerebrovascular, ictus, infarto, arterioesclerosis, etc.

Para prevenir esto, es fundamental tener buenos hábitos de vida como una alimentación rica en vitaminas y minerales, así como una buena actividad física, no fumar, no consumir alcohol y tener un peso saludable. A continuación, la revista Mejor con Salud explica la importancia de tener buenos hábitos de vida para limpiar los residuos en las arterias:

Evitar el consumo de tabaco

Frente a esto, una revisión divulgada en Journal of Circulating Biomarkers , detalla que fumar está vinculado con los niveles anormales de lípidos/lipoproteínas . Como tal, se determinó que los fumadores tienen niveles más bajos de colesterol bueno (HDL) y niveles más altos de colesterol malo (LDL) y triglicéridos, por lo que es fundamental dejar a un lado este mal hábito.

Limitar el consumo de grasas saturadas

Hacer ejercicio físico

En caso de querer eliminar los residuos de colesterol que se acumulan en los vasos sanguíneos, una opción saludable es el ejercicio físico. Su práctica, según lo expone una revisión en The American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology, ayuda al metabolismo de los lípidos. Además, previene la enfermedad coronaria.