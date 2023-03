Así se puede consumir el jugo de cilantro para adelgazar

Las personas que luchan constantemente con perder peso y mantenerse en forma, deben entender que la tasa metabólica y el aumento de peso están interconectados. Por lo tanto, aumentar la tasa metabólica del organismo es un factor fundamental para acelerar la pérdida de peso, lo que se puede lograr a través de la alimentación adecuada.

Un ingrediente que no puede faltar en el proceso de pérdida de peso es el cilantro, ya que es considerado como una poderosa hierba con gran potencial medicinal que se destaca por sus propiedades antiinflamatorias, diuréticas y adelgazantes. Esta también actúa como un agente que beneficia la eliminación de grasa acumulada y gracias a todas estas bondades es una gran adición dietética para bajar de peso.

Desde hace muchos años, el cilantro se ha empleado como un condimento popular, sobretodo en la gastronomía del Medio Oriente, Asia e India. Desde tiempos remotos, el cilantro, proveniente de la planta Coriandrum sativum, se ha utilizado como remedio medicina.

El cilantro, actúa como un agente que beneficia la eliminación de grasa acumulada y gracias a todas estas bondades es una gran adición dietética para bajar de peso. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Las tendencias actuales, enfocadas en la nutrición y el bienestar, recomiendan el consumo de jugos verdes. Lo que resulta un buen complemento nutricional para aumentar la ingesta de nutrientes esenciales, mejorar la salud y digestión, depurar el organismo y bajar de peso.

¿Cómo ayuda el jugo de cilantro a bajar de peso?

El cilantro cuenta con una serie de beneficios adelgazantes, consumir esta hierba en agua e infusión es un popular remedio para bajar de peso. Está demostrado que el jugo de cilantro puede ser inclusive más potente y su consumo sistemático está asociado con resultados muy efectivos en pocos días. De igual forma, consumirlo bajo el marco de una dieta equilibrada, es un gran aliado para aumentar la pérdida de peso y acelerar el metabolismo. Otros beneficios del cilantro son:

Mejorar la digestión y salud intestinal

Los aceites esenciales que contiene el cilantro son un gran complemento para acelerar y promover una digestión saludable. Así lo sugiere un estudio encabezado por el National Center of Biotechnonoly Information, la investigación tuvo una duración de 8 semanas y fue realizada en 32 personas con síndrome del intestino irritable. Los resultados encontraron que el consumo de 30 gotas de un medicamento a base de cilantro tomadas tres veces al día disminuyó significativamente el dolor abdominal, la hinchazón y el malestar, en comparación con un grupo de placebo.

Los aceites esenciales que contiene el cilantro, son un gran complemento para acelerar y promover una digestión saludable. - Foto: Getty Images

Reducir el azúcar en sangre

El alto nivel de glucosa en sangre no solo es un factor de riesgo para la diabetes, también influye en el peso corporal. Se cuenta con referencias científicas al respecto, tal es el caso de un estudio publicado en Science Direct en el cual se comprobaron los efectos del cilantro en la reducción del azúcar en sangre, de manera particular se comprobó que las hojas de cilantro tienen la capacidad de promover la actividad enzimática que ayuda a eliminar el exceso de glucosa del torrente sanguíneo. Otro estudio de 2011 publicado en National Library of Medicine, encontró que una sola dosis (9.1 mg por libra de peso corporal o 20 mg por kg) de extracto de cilantro disminuyó el azúcar en sangre en 4 mmol/L en tan solo 6 horas, lo cual es similar a los efectos de un famoso medicamento para el azúcar en sangre llamado glibenclamida.

Acelerar el metabolismo

Las hojas de cilantro contienen un elemento muy relevante en la pérdida de peso: la quercetina y la razón principal es que es que se trata de un poderoso antioxidante que tiene la capacidad de acelerar el metabolismo. En conjunto con su alto contenido en fibra, el jugo de cilantro es una bebida muy saciante y baja en calorías que estimula la digestión y a través de ello al metabolismo. Todos estos factores son de gran ayuda para incrementar la quema de calorías y bajar de peso.

Beneficios detox

El cilantro es rico en vitaminas y minerales que promueven la eliminación de toxinas, grasas, sales y líquidos retenidos en el organismo. Es reconocido por sus propiedades diuréticas que son de gran ayuda para eliminar todo lo que el organismo no necesita, combatir la retención de líquidos y así acelerar la pérdida de peso.

El cilantro es rico en vitaminas y minerales que promueven la eliminación de toxinas, grasas, sales y líquidos retenidos en el organismo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cómo consumir y preparar el jugo de cilantro?

Ingredientes:

1 manojo mediano de hojas de cilantro, bien frescas

2 cucharadas de jugo de limón, recién exprimido

4 tazas de agua fresca, también puedes utilizar agua de coco 100% natural

1 cucharada de miel

Modo de elaboración:

Lavar y desinfectar las hojas de cilantro, sin las raíces.

En el vaso de la licuadora agregar las hojas de cilantro con poca agua y procesar hasta obtener una pasta. Añadir el resto del agua hasta obtener un líquido suave y homogéneo.

Finalizar agregando la miel y el jugo de limón.

Indicaciones de consumo: