Así se usa esta hierba medicinal para limpiar las arterias y evitar el riesgo de infarto

De acuerdo con la Clínica Mayo, el ataque cardíaco, o como también se le llama infarto, ocurre cuando el flujo sanguíneo que va al corazón se ve interrumpido, usualmente por una sustancia cerosa (colesterol LDL), sin embargo, puede haber otras causas asociadas. No es una complicación inofensiva, por lo cual es importante que tras un infarto la persona reciba inmediatamente atención médica.

En este sentido, es importante mantener hábitos saludables porque de no ser así los niveles de colesterol se elevan y son perjudiciales para la salud. Por ejemplo, mantener un plan de alimentación desbalanceado que priorice el consumo de grasa, sal y azúcar es un factor que incide en ello.

Por eso, la creencia popular asegura que el consumo o uso de albahaca no solo puede limpiar las arterias y reducir el riesgo de infarto, sino también colaborar con la disminución del desarrollo de posibles enfermedades.

Beneficios del consumo de albahaca

MedlinePlus menciona que el uso de hierbas y plantas medicinales para aliviar síntomas de ciertas afecciones no es “seguro” porque no están comprobadas como los medicamentos. “Las personas han estado usando plantas en medicina popular durante cientos de años. Por lo tanto, es fácil ver el atractivo. Aunque “natural” no quiere decir seguro”, precisa.