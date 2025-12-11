¿Qué es el tromboembolismo pulmonar y cómo puede afectar a la salud?

El tromboembolismo pulmonar (TEP) es una enfermedad cardiovascular grave en la que un coágulo sanguíneo bloquea las arterias de los pulmones, poniendo en riesgo la función pulmonar y cardiaca.

Conocer sus síntomas y factores de riesgo es fundamental para prevenir complicaciones que pueden ser potencialmente mortales.

¿Qué es el tromboembolismo pulmonar (TEP)?

El tromboembolismo pulmonar ocurre cuando un coágulo de sangre, habitualmente formado en las venas profundas de las piernas o pelvis, se desprende y viaja hasta obstruir una arteria pulmonar.

De acuerdo a lo que dice un artículo de la Fundación Española del Corazón, esta interrupción impide que la sangre oxigenada llegue adecuadamente a los pulmones y aumenta la carga sobre el corazón. Si no se detecta a tiempo, puede generar daño irreversible a los órganos y complicaciones graves.

El TEP puede desarrollarse de forma silenciosa o presentar síntomas repentinos. Entre los más comunes se encuentran: dificultad para respirar, dolor torácico, tos con sangre, aceleración del ritmo cardíaco, mareos y sensación de desvanecimiento.

La falta de síntomas claros en algunos casos hace que el diagnóstico temprano sea crítico para evitar complicaciones.

Diversos factores aumentan la probabilidad de desarrollar tromboembolismo pulmonar.

La inmovilización prolongada, antecedentes familiares de trombosis, obesidad, tabaquismo, ciertos tratamientos hormonales y enfermedades crónicas como el cáncer son algunos de ellos.

Incluso personas aparentemente sanas pueden verse afectadas tras periodos de reposo prolongado o viajes largos.

El tromboembolismo pulmonar puede presentarse sin síntomas claros, pero requiere atención médica urgente. | Foto: Getty Images

Diagnóstico y tratamiento

Para detectar un TEP, los médicos recurren a pruebas de imagen como la angiotomografía pulmonar y análisis de sangre que evalúan la coagulación y los niveles de oxígeno.

El tratamiento consiste principalmente en anticoagulantes que evitan que el coágulo crezca y ayudan al cuerpo a disolverlo.

En casos graves pueden requerirse intervenciones quirúrgicas o procedimientos para remover el trombo.

La detección temprana es clave para prevenir complicaciones serias o incluso la muerte, asegura Mayoclinic.

Aunque no siempre se puede evitar, se pueden reducir los riesgos del tromboembolismo pulmonar adoptando hábitos saludables: mantener actividad física regular, controlar el peso, evitar el tabaquismo y estar atento a periodos prolongados de reposo.

El tromboembolismo pulmonar es una enfermedad que puede desarrollarse de manera silenciosa, pero con consecuencias graves si no se trata a tiempo.

Conocer los síntomas, los factores de riesgo y la importancia de la detección temprana es fundamental para proteger la salud pulmonar y cardiovascular.