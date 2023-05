Avena: ¿es mala para la artritis reumatoide?

Algunas investigaciones consideran que es posible, al menos, aliviar las molestias que produce la artritis mediante el consumo regular de ciertos alimentos, como la avena. No obstante, estos nunca pueden sustituir a las indicaciones y tratamientos médicos.

La avena es conocida por ser un cereal con múltiples beneficios para la salud. Los especialistas en nutrición hablan de ella cómo ese superalimento no debería faltar en nuestra dieta y es apto para toda la familia.

La leche de avena le ofrece diversos beneficios al organismo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Es posible que se consuma con la finalidad de perder peso o regular tu colesterol. No obstante, aquellas personas que sufren artritis pueden aprovecharla para mejorar su calidad de vida. Esta dolencia tan molesta y, en ocasiones, incapacitante en el día a día, puede encontrar alivio gracias al consumo regular de avena.

¿Por qué la avena es tan buena para la artritis?

De acuerdo con el portal opinionysalud.com, “la avena es un alimento antiinflamatorio y, por lo tanto, te ayudará a desinflamar las articulaciones. También es un diurético natural. Esto último significa que ayudará a eliminar la retención de líquidos y las toxinas. La retención de líquidos y las toxinas acumuladas en el cuerpo da lugar a los dolores en los casos de artritis”.

“La razón por la cual la avena puede ayudar a tratar la artritis se encuentra, sobre todo, en sus propiedades antiinflamatorias, brindadas por las avenantramidas”, como indica el artículo Avenanthramides and nutritional components of four mexican oat (Avena sativa L.) varieties.

Por otra parte, gracias a su elevado índice en tiamina y otras vitaminas del grupo B, la avena es perfecta para relajar y desinflamar los tejidos que rodean las articulaciones y aliviar las molestias.

Por lo general, las personas de 45 años de edad o más y aquellas que tienen enfermedades como diabetes o artritis reumatoide pueden tener más posibilidades de padecer el dedo en gatillo. - Foto: iStockphoto

¿Cómo consumir avena para la artritis?

Avena con frutas en el desayuno

Algunas personas suelen comerla junto con frutas, o con leche de almendra. La avena que debe consumir debe ser aquella que se vende en los herbolarios, es decir, debe ser 100 % natural. Y si es posible, también orgánica. La avena que se vende en caja en supermercados y que es de marca no sirve para tratar la artritis.

Para consumirla se debe:

Cocinar avena con agua en una olla, hasta que toda el agua haya sido evaporada. La cantidad de avena depende de lo que la persona pueda comer.

Añadir la avena en un tazón.

Cortar algunos pedazos de manzana, de uva o de banana (o la fruta que prefieras), y añadirlos.

Por último, endulzar con dos cucharadas de miel.

Bolsas de avena para la cena

Ingredientes

1 taza de avena (100 g).

1/2 vaso de agua (125 ml).

2 cucharadas de miel de abejas (20 g).

1 cucharada de harina de avena (10 g).

Preparación

Colocar el agua y la avena en una olla y calentarla.

Agregar la miel y revolver hasta obtener una mezcla homogénea. Debe quedar lo bastante espesa para poder aplicarla donde tenga el dolor articular.

Aplicar sobre la piel y dejar actuar durante 20 minutos.

Finalmente, retirar con agua fresca.

La avena contiene gluten. - Foto: Getty Images

A tener en cuenta

Ante todo, es necesario señalar que si al consumir avena la persona nota cierta hinchazón, lo más recomendable es acudir a un médico.

La avena no suele causar este problema en la mayoría de adultos sanos; pero, cuando ocurre, es posible que exista cierta alergia a algún componente de la misma, como puede ser el gluten, o incluso a alguna proteína presente en este cereal.

El portal mejorconsalud.com concluyó que, “a pesar de que la avena es un alimento capaz de brindar una amplia variedad de beneficios a la salud, es importante no apoyarse exclusivamente en ella a la hora de tratar la artritis u otros padecimientos”.