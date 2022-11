Avena y soja para bajar los niveles de azúcar en la sangre: así se preparan

De acuerdo con información de la enciclopedia médica MedlinePlus, el azúcar en la sangre, también denominado “glucosa”, proviene de los alimentos que la persona consume en su día a día y se convierte en su principal fuente de energía.

La diabetes es una enfermedad que se caracteriza por los niveles elevados de azúcar en la sangre. Sin embargo, una persona que no padezca esta afección también puede tener problemas de salud si los niveles de azúcar en su sangre son muy bajos o muy altos. En este sentido, es importante mantener hábitos saludables, como una dieta balanceada y ejercicio, para regular la glucosa.

En tal virtud, una alimentación balanceada contribuye en buena medida a mantener los niveles de glucosa dentro de un margen estable. Por esta razón, vale la pena identificar aquellos alimentos que podrían ayudar en el proceso.

La avena, por ejemplo, es un cereal común en los planes de alimentación saludable. Según reseña el portal especializado Mejor con Salud, este alimento destaca por su amplio valor nutricional, siendo una fuente significativa de fibra, proteína, vitaminas del complejo B y zinc.

Dentro de sus múltiples cualidades figura su capacidad para “inhibir parcialmente la absorción del colesterol y, por ende, mantenerlo bajo control”, puntualiza la fuente consultada. De igual manera, sugiere la posibilidad de que, gracias a su contenido de beta-glucanos, también es capaz de estimular el sistema inmunitario.

Por otra parte, un estudio titulado “Efecto de la ingesta de avena sobre el control glucémico y la sensibilidad a la insulina: un metaanálisis de ensayos controlados aleatorios”, encontró que el consumo de avena podría ayudar a reducir los niveles de azúcar en la sangre, así como las concentraciones de insulina en ayunas.

Un compañero ideal para la avena es la soja, otro ingrediente común en las dietas saludables. Este alimento también es rico en fibra y, además, ayuda a que el colesterol no se adhiera a las paredes de las arterias.

En ese orden de ideas, una comida a base de avena y soja puede ser bastante favorable para la salud en general, por supuesto, si se complementa con otros hábitos como la dieta balanceada, la actividad física regular y el descanso adecuado.

La página web de la Fundación para la Diabetes Novo Nordisk comparte la receta para preparar porridge de leche de soja y avena, un alimento recomendado para mantener estables los niveles de glucosa en la sangre.

Ingredientes:

100 gramos de avena.

Un litro de leche de soja.

Cuatro cucharadas de canela en polvo o una ramita.

Preparación:

Hervir la leche de soya, incorporando la canela.

Cuando alcance su punto de ebullición, agregar la avena y revolver mientras se cocina.

Mezclar hasta que la preparación se espese y adquiera una consistencia cremosa.

Cuando se haya obtenido la consistencia deseada, similar a un puré, se espolvorea una pizca de canela y el porridge está listo para ser consumido.

Los altos niveles de azúcar en la sangre pueden ser un riesgo para la salud. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Ajo y canela para equilibrar los niveles de glucosa

Según recoge el portal GastroLab, existen opciones naturales que contribuyen a regular los niveles de glucosa en la sangre. No obstante, vale mencionar que los remedios caseros no cuentan con respaldo científico, por lo que su efectividad no está garantizada en un 100 %. Asimismo, este tipo de tratamientos no sustituyen bajo ningún concepto la perspectiva médica.

Dicho esto, una de las opciones sugeridas por el citado portal es el té de ajo, cuyo consumo es asociado a la reducción del colesterol, desintoxicación del cuerpo y estimulación para las defensas. Además, se dice que ayuda a combatir la hipertensión.

Por su parte, Mejor con Salud destaca que el ajo “contiene un compuesto llamado alicina, el cual ha demostrado ayudar a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos”.

El té de canela es otra opción popular a la hora de reducir los niveles de glucosa en la sangre. Además, ayuda a depurar aparato digestivo, eliminando las bacterias, contribuye a reducir síntomas como las náuseas y el mareo, evita la formación de gases, reduce los niveles de colesterol, entre otros beneficios.

La Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria, en una revisión al listado de plantas medicinales en el tratamiento de la Diabetes Mellitus Tipo 2, reseñó que los compuestos de la canela, según la creencia popular, “mejoran la sensibilidad a la insulina mediante una mejor captación de glucosa y síntesis de glucógeno”. No obstante, indicó que se requieren más estudios para recomendar la canela en el control glucémico.

Preparación del té de ajo con canela

Ingredientes:

Tres dientes de ajo molidos.

Dos rajas de canela.

500 mililitros de agua

Miel al gusto.

Procedimiento:

En una olla, hervir el agua a fuego medio.

Una vez alcance su punto de ebullición, bajar la temperatura al mínimo y agregar tanto la canela como el ajo molido.

Dejar que infusione durante 15 minutos.

Retirar del fuego y colar la bebida.

Agregar el toque de miel para endulzar y está lista para beber.

Aunque la medicina tradicional asocia este tipo de infusiones naturales al alivio de algunos síntomas, es pertinente acudir a un médico especializado para obtener un diagnóstico preciso y definir el tratamiento adecuado.