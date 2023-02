Estos son los niveles de glucosa saludables que deben haber en la sangre

La glucosa es la fuente principal de energía en el cuerpo humano. Es importante para su funcionamiento óptimo, pero si hay niveles bajos o demasiado elevados se pone en el riesgo la salud.

Es importante realizar exámenes de sangre periódicamente para verificar que los rangos sean normales. Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, señala los niveles de glucosa en la sangre:

Normal: menos de 100 mg/dL (5,6 mmol/L)

Prediabetes: entre 100 y 125 mg/dL (5,6 a 6,9 mmol/L)

Diabetes: 126 mg/dL (7,0 mmol/L) o más en dos pruebas distintas

En el caso de las personas con diabetes, la Asociación Estadounidense para la Diabetes aconseja tener ciertas metas de azúcar en la sangre. Sin embargo, esto debe ser consultado con un doctor en cada caso.

Antes de las comidas:

De 90 a 130 mg/dL (5 a 7.2 mmol/L) para adultos

De 90 a 130 mg/dL (5 a 7.2 mmol/L) para niños de 13 a 19 años de edad

De 90 a 180 mg/dL (5 a 10 mmol/L) para niños de 6 a 12 años de edad

De 100 a 180 mg/dL (5.5 a 10 mmol/L) para niños menores de 6 años de edad

Después de las comidas (1 a 2 horas después de comer):

Menos de 180 mg/dL (10 mmol/L) en los adultos.

Antes de dormir:

De 90 a 150 mg/dL (5 a 8.3 mmol/L) para adultos

De 90 a 150 mg/dL (5 a 8.3 mmol/L) para niños de 13 a 19 años de edad

De 100 a 180 mg/dL (5.5 a 10 mmol/L) para niños de 6 a 12 años de edad

De 110 a 200 mg/dL (6.1 a 11.1 mmol/L) para niños menores de 6 años de edad

Niveles altos de glucosa

Algunas personas creen que la hiperglucemia (niveles altos de glucosa) solo se presenta en los pacientes diabéticos. Sin embargo, las personas que no tienen un diagnóstico de diabetes también pueden padecerla. Los registros de niveles altos de azúcar en la sangre se deben a que el cuerpo no produce la cantidad de insulina necesaria o no la puede utilizar de forma eficiente en ese momento.

Cuando esta enfermedad no es tratada a tiempo, puede causar graves afectaciones a salud, que pueden poner en riesgo la vida de las personas. La hiperglucemia puede causar un coma diabético y, a largo plazo, puede causar daños en los ojos, riñones, nervios y el corazón, reseña Mayo Clinic.

Niveles bajos de glucosa

Es importante que, en caso de presentar síntomas de niveles bajos de azúcar en la sangre, se busque ayuda médica, especialmente si está relacionada con una enfermedad subyacente.

Visión doble o borrosa

Latidos cardíacos rápidos o fuertes

Sentirse irritable o actuar agresivo

Sentirse nervioso

Dolor de cabeza

Hambre

Convulsiones

Estremecimiento o temblores

Sudoración

Hormigueo o entumecimiento de la piel

Cansancio o debilidad

Sueño intranquilo

Pensamiento confuso

Diabetes

En el mundo, alrededor de 171 millones de personas han sido diagnosticadas con esta enfermedad. Lo más preocupante es que para 2030, lo más probable es que esta cifra aumente a más del doble. Según la Organización Mundial de la Salud, “en los países en vías de desarrollo, el número de personas con diabetes aumentará un 150 % en los próximos 25 años. El aumento mundial que ocurrirá de la diabetes será debido al envejecimiento y crecimiento de la población, además de la tendencia en el aumento de la obesidad, dietas no saludables y estilos de vida sedentarios”.

Para controlar efectivamente la diabetes es necesario consultar un médico y seguir juiciosamente las instrucciones brindadas. Si no se realiza adecuadamente el tratamiento, la vida del paciente diabético puede estar en peligro.