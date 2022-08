Batidos naturales para combatir la anemia y subir la hemoglobina

La anemia es una enfermedad en la que el organismo no tiene suficientes glóbulos rojos sanos. El problema radica en que si no están saludables no pueden transportar un nivel adecuado de oxígeno a los tejidos del cuerpo.

Por lo general, la anemia puede hacer que las personas se sientan cansadas y débiles, aunque existen diversos tipos de anemia, cuya causa varía según el caso, reseña Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación.

La anemia puede ser temporal o prolongada y varía de leve a grave. Además, hay personas que padecen la afección, pero no experimentan sus señales. Para quienes sí tiene síntomas, también pueden experimentar piel pálida, latidos irregulares del corazón, dificultad para respirar y mareos.

Los tratamientos para combatirla dependen de la causa que la produce y abarcan desde tomar suplementos, hasta someterse a procedimientos médicos. Por ello, solo el médico puede determinar lo que realmente necesita cada persona.

Así mismo, tras consultar a un especialista, es posible ayudar a reducir la anemia con el consumo de algunos batidos naturales, los cuales, gracias a sus compuestos naturales, pueden ser útiles para cumplir este objetivo.

El portal especializado Mejor con Salud listó algunos de dichos jugos. Estos se caracterizan por ser ricos en hierro, un nutriente que es parte fundamental en el aumento de glóbulos rojos y que, por lo tanto, contribuye a tratar la anemia o a prevenirla:

Zumo de betabel y levadura de cerveza

Ingredientes: una zanahoria, media remolacha, un vaso de agua (250 ml) y una cucharadita de levadura de cerveza (5 g).

Preparación:

1. Lavar la zanahoria y la remolacha para eliminar bacterias.

2. Picar las verduras en trozos para que sea más fácil procesarlas.

3. Poner todos los ingredientes en la licuadora.

4. Procesar hasta que no queden grupos o trozos de zanahoria y remolacha.

5. Servir y consumir inmediatamente.

Zumo de perejil

Ingredientes: un puñado de perejil, el jugo de un limón y un vaso de agua (250 ml).

Preparación:

1. Lavar el perejil para quitar las bacterias que puedan venir del exterior.

2. Picar el vegetal en pequeños trozos.

3 Poner todos los ingredientes en la licuadora.

4. Procesar hasta que todos se integren correctamente y no queden trozos de perejil.

5. Servir y consumir sin colar.

Zumo de moras, fresas y manzana

Ingredientes: dos moras, tres fresas, una manzana y medio vaso de agua (125 ml).

Preparación:

1. Lavar las moras y las fresas con abundante agua.

2. Cortar la manzana en trozos, sacarle el corazón y las semillas que pueda tener. No hay necesidad de pelarla.

3. Una vez listos, poner todos los ingredientes en la licuadora.

4. Procesar hasta obtener una mezcla homogénea.

5. Servir y consumir.

El portal especializado Tua Saúde también listó algunos jugos que pueden ayudar a tratar la anemia naturalmente:

Jugo de brócoli, repollo y limón

Ingredientes: el jugo de un limón, dos hojas de repollo y un ramito de brócoli.

Preparación:

1. Poner la licuadora, el brócoli y el repollo.

2. Procesar hasta que no queden grumos.

3. Añadir el jugo de limón y, nuevamente, batir.

4. Servir y consumir.

Jugo de naranja con espinaca

Ingredientes: una taza jugo de naranja y media taza hojas de espinacas.

Preparación:

1. Lavar las hojas de la espinaca y extraer el jugo de las naranjas.

2. Poner todo en la licuadora y procesar.

3. Una vez todo se haya integrado, servir y consumir.