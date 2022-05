Canela y miel para perder peso y fortalecer articulaciones: así se puede tomar

La canela es una de las especias más utilizadas en la mayoría de los hogares. Sea para condimentar un plato, para endulzar un postre o para hacer una infusión.

No obstante, sus virtudes y beneficios para la salud son bastante desconocidos. En concreto, es una especia aromática que se destaca por sus propiedades medicinales, caracterizándose por ser antiinflamatoria, antioxidante, antimicrobiana, antifúngica y anticancerígena, según el portal especializado en salud Tua Saúde.

Incluso, un estudio publicado en Clinical Nutrition encontró que la suplementación con canela ayudó a mejorar el índice de masa corporal, grasa corporal, insulina y niveles de colesterol.

Y por si fuera poco, otro estudio publicado por el Journal of the American College of Nutrition, en 2018, evidencio que el consumo de un extracto de canela redujo significativamente la inflamación y los síntomas clínicos en personas con artritis reumatoide.

Gracias a sus propiedades antioxidantes y caloríficas, esta mezcla es ideal para enfermedades como la artrosis, - Foto: Getty Images

Pero, ¿qué pasa si se mezcla con un ingrediente como la miel? Esta fusión puede mejorar la digestión, cuidar las articulaciones, bajar de peso, tratar el insomnio y prevenir enfermedades cardiovasculares, según el portal Mejor con Salud.

Beneficios de la canela y la miel

Subir las defensas

Esta combinación es altamente calorífica y además funciona como un antibiótico natural. Es decir, ayuda a expulsar el frío del cuerpo y a prevenir enfermedades causadas por virus y bacterias.

Se cree que por sus propiedades antibióticas y antiinflamatorias, una cucharada de canela y miel puede ayuda a combatir y aliviar las afecciones de garganta: disfonía, faringitis, amigdalitis, afonía, etc.

Para esto se puede mezclar una cucharada sopera con agua tibia, tomarla a sorbos y haciendo gárgaras.

Cabe resaltar que no hay investigaciones científicas que avalen esto, por lo que se recomienda acudir a un profesional.

Mejorar la salud de las articulaciones

Según un estudio publicado en Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, gracias a sus propiedades antioxidantes y caloríficas, esta mezcla es ideal para enfermedades como la artrosis, osteoartritis, etc., ya que la canela tiene grandes propiedades medicinales.

Reduce el riesgo de enfermedad cardiaca

Actúa sobre los niveles de colesterol malo LDL y sobre los triglicéridos.

Un estudio concluyó que con solo 120 mg diarios se pueden conseguir efectos positivos. Además, en estudios con animales se ha visto que reduce la tensión sanguínea.

Todos estos factores combinados disminuyen de manera importante el riesgo de sufrir un infarto, según el portal especializado en salud Cuerpo y Mente.

Bajar de peso

A pesar de que no hay estudios científicos al respecto, se dice que esta mezcla ayuda a activar el metabolismo y a reducir la ansiedad por consumir azúcares.

Si bien, la canela es una reguladora de los niveles de glucosa en sangre, también ayuda a eliminar el exceso de líquidos y grasas en el organismo.

La canela tiene propiedades carminativas, eso quiere decir que ayuda a reducir los gases en el estómago, por esta razón es considerada ideal para adelgazar:

Para esto se puede tomar mezclado con agua caliente entre las comidas.

Té de canela

Ingredientes:

4 palos de canela.

Gotas de limón al gusto.

1 litro de agua.

Preparación:

Colocar los ingredientes en una olla y dejar hervir durante unos 10 minutos.

Retirar los palitos de canela, exprimir unas gotas de limón y beberlo tibio.

Consumir tres tazas al día, antes del desayuno, almuerzo y cena.

Té de canela, miel y té negro

Ingredientes:

1 bolsa de té negro.

1 rama de canela.

250 ml de agua caliente.

Miel o edulcorante.

Preparación: