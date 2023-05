Cinco aceites esenciales que estimulan el crecimiento del cabello: así se pueden usar

El cuidado del cabello representa una prioridad para muchas personas, sobre todo, teniendo en cuenta que este puede experimentar algunos cambios a medida que avanzan los años.

La aparición de canas no es la única preocupación cuando del cabello se trata. Un elemento aún más importante suele afectar a algunas las personas: la caída del pelo y su pobre crecimiento.

De acuerdo con información de Mayo Clinic, la pérdida del cabello (alopecia) puede afectar solo al cuero cabelludo o a todo el cuerpo, y puede ser temporal o permanente. Así mismo, anota que esta condición es el resultado de factores hereditarios, cambios hormonales, afecciones médicas o una parte normal del envejecimiento.

Si bien cualquier persona puede perder el pelo de la cabeza, suele ser más común en los hombres.

“Por lo general, la calvicie alude a la caída del cabello excesiva del cuero cabelludo. La causa más común de la calvicie es el factor hereditario junto con la edad. Algunas personas prefieren dejar que la calvicie siga su curso sin tratarla ni intentar ocultarla. Otras pueden taparla con peinados, maquillaje, sombreros o bufandas. Y otros eligen uno de los tratamientos disponibles para prevenir una mayor pérdida de cabello o restaurar el crecimiento”, anota la fuente consultada.

Precisamente, con el objetivo de frenar la caída del cabello y estimular su crecimiento, hay quienes acuden a los famosos remedios caseros. No obstante, es pertinente mencionar que este tipo de tratamientos no cuentan con respaldo científico, por lo que su efectividad no está garantizada en un 100 %.

Dicho esto, antes de acudir a tratamientos alternativos, es conveniente consultar con un profesional de la salud.

Para el caso del cabello, el uso de aceites naturales es bastante popular. De hecho, se trata de ingredientes comunes en productos como tónicos para el pelo, cremas para peinar, shampoos, etc.

La caída del cabello puede ser motivada por varios elementos. Es recomendable consultar con un médica para obtener un diagnóstico preciso. - Foto: Getty Images

Cinco aceites esenciales para estimular el crecimiento del cabello

El portal Glamour recoge algunos aceites esenciales cuyo uso ha sido asociado con el crecimiento del cabello:

1. Aceite esencial de menta

Este aceite contiene mentol, una sustancia conocida por su poder vasodilatador. “Los vasodilatadores son medicamentos que abren (dilatan) los vasos sanguíneos. Actúan directamente sobre los músculos de las paredes arteriales y las venas, y evitan que se tensen tales músculos y que se estrechen las paredes”, precisa Mayo Clinic.

Su efecto en el cabello consiste en promover la circulación de los folículos pilosos, de manera que previene la caída y favorece el crecimiento del pelo.

El portal Mundo Deportivo anota que el aceite esencial de menta también evita la sequedad capilar, contribuye a eliminar la sensación de picazón que produce el pelo seco y mantener el cabello libre de bacterias.

Respecto a cómo utilizarlo, sugiere mezclar de dos a tres gotas de aceite esencial con shampoo, aplicarlo en el cabello y dejarlo actuar durante cinco minutos. Posteriormente, lavar con abundante agua.

Algunos productos ayudan a que el cabello se fortalezca. - Foto: Getty Images/iStockphoto

2. Aceite esencial de geranio

Esta opción resulta llamativa para quienes pretenden limpiar el cuero cabelludo y acelerar su regeneración. Al aceite esencial de geranio se le atribuyen propiedades antibacterianas, antimicrobianas, antisépticas y cicatrizantes.

Dentro de sus beneficios también figura la apariencia del cabello, pues le otorga mayor brillo, además de su olor característico.

El modo de uso es similar al anterior. Basta con mezclar un par de gotas con el shampoo y lavar el pelo como de costumbre.

3. Aceite esencial de salvia

Dentro de los beneficios adicionales que ofrece el aceite esencial de salvia figura el fortalecimiento del pelo y el control en la producción de sebo. Al igual que las opciones mencionadas previamente, también estimula el crecimiento del cabello.

La alopecia suele ser más común en hombres. - Foto: Foto Gettyimages

4. Aceite esencial de cedro

De acuerdo con el citado portal, el aceite esencial de cedro promueve el crecimiento de un cabello denso y voluminoso, al mismo tiempo que previene su caída y la aparición de caspa.

5. Aceite esencial de limón

Gracias a su contenido de antioxidantes y vitamina C, el aceite esencial de limón resulta útil para proteger el cabello de bacterias y hongos que pueden derivar en el desarrollo de infecciones. Adicionalmente, contribuye en la hidratación y limpieza del pelo.