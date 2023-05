Cinco alimentos que se deben dejar de consumir porque dañan y envejecen la piel

La piel, además de ser el órgano más grande del cuerpo humano y de cumplir diferentes funciones vitales, también tiene actúa en procesos del organismo, como la inmunológica, la termorregulación, entre otras más. La piel, en promedio, tiene una superficie de dos metros cuadrados en una persona adulta y llega a pesar entre cuatro y cinco kilogramos, lo que traduce, que la piel ocupa entre un 5% y un 10% de nuestro peso total, según menciona Hernández-Gil Clínica Dermatológica.

Debido a la importancia de este órgano, los médicos se han encargado de promover continuamente el cuidado y protección, incentivando hábitos adecuados como una alimentación sana, sin excesos de grasas, debido a que cuando existen excesos pueden ocurrir daños a la piel.

El consumo de guayaba trae grandes beneficios para la piel. - Foto: Getty Images / Cecile Lavabre

¿Cuáles son los alimentos que dañan la piel?

1. Productos lácteos

Durante la primera infancia, la leche y los alimentos derivados de este producto aportan una fuente significativa de nutrientes y vitaminas a los huesos, impulsando el crecimiento y fortalecimiento de estos, sin embargo, cuando se consumen productos lácteos en exceso pueden producirse bolsas debajo de los ojos, puntos negros, acné, arrugas y párpados hinchados. Lo importante, en este caso, es no exceder el consumo.

La leche está compuesta de calcio y potasio entre otros nutrientes. - Foto: Getty Images/Image Source

2. Alimentos fritos

Estamos acostumbrados a ver y consumir alimentos que son preparados bajo grandes cantidades de aceite y aunque sea común, no es para nada saludable. Consumir en exceso estos alimentos fritos puede terminar en destrucción del colágeno y generar aparición de arrugas a temprana edad. Así mismo, podría sufrir de sobrepesos, problemas cardiovasculares por el exceso de colesterol, triglicéridos y aumento de grasas corporales.

3. Carnes grasas y procesadas

Se ha comprobado científicamente que los embutidos contienen altos niveles de grasas saturadas y nitratos, sustancias que podrían generar inflamaciones en el cuerpo, aumentando la posibilidad de envejecimiento celular. Por lo que se recomienda consumir pechuga de pollo, carnes rojas o pavo, bajo una dieta establecida sin exceder las cantidades requeridas.

Así mismo, los productos envasados o enlatados no tendrán las mismas propiedades nutricionales que los alimentos que sean preparados en la casa. Así que se recomienda preparar los alimentos desde la casa, pues le supondrán un cuidado a la salud.

Las carnes son fundamentales en la dieta de algunas personas. - Foto: Getty Images

4. Consumo excesivo de alcohol

El consumo del alcohol está presente en casi todo el mundo, salvo algunas comunidades que por ideas religiosas o personales no permiten el consumo de este producto, sin embargo, en gran parte de la población mundial se consume alcohol de forma constante y excesiva. Y es que además de ser un producto costoso para el bolsillo, también tendrá una cuenta de cobro alta para nuestra salud. En el caso de la piel promueve la deshidratación, generando que no sea suave y limpia. Además, el consumo excesivo podría llegar a generar enfermedades crónicas como alta presión arterial, accidentes cerebrovasculares, enfermar el hígado, entre otras más. Y no solo afectará nuestro cuerpo, las relaciones familiares, con amigos o el trabajo se podrían afectar con un consumo irregular de alcohol.

5. Consumo excesivo de azúcar

El azúcar es una sustancia que está presente en nuestra cotidianidad en bebidas, postres y otros alimentos de consumo diario de las personas, sin embargo, el azúcar favorece la aparición de acné e inflamaciones en la piel. Su consumo excesivo interfiere en la producción de colágeno y elastina, lo que produce un aceleramiento en el envejecimiento de la piel. Por lo que, si se consume azúcar regularmente y en cantidades superiores a las recomendadas, podría sufrir estos síntomas y otras enfermedades como la diabetes. Por eso se recomienda un consumo adecuado. Además, las frutas con una alternativa de alimentación para suplir este producto.