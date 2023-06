Cinco frutas que se deben consumir para aumentar la masa muscular

En la gama de las frutas hay un puñado según el portal The Objective, que pueden ser indispensables no solo por ser frutas, sino también por su composición y el aporte que traen al organismo. A continuación, se darán a conocer cuáles son, qué tipos de beneficios de otorgan al organismo, junto a otros aportes que terminarán dando los resultados si se juntan con el ejercicio.

Aguacate

Este producto que para muchos es verdura y para otros fruta, es de esos indispensables a la hora de hacer un proceso para aumentar la masa muscular. Su gran cantidad de ácidos grasos saturados de buena procedencia, tal y como también la tienen aceites como el de oliva, permite que la reducción de la inflamación en tejidos sea eficaz.

Además de esto, mantiene la presencia de vitamina B9, conocida también como folatos, que también se da en otros alimentos, o ácido fólico si es a través de suplementos. Su presencia en esta fruta, junto con la de la vitamina B12, permite que se generen nuevas células, reparar tejidos y fomentar el desarrollo muscular tras el ejercicio.

El aguacate es un fruto fuente de grasas saludables. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Naranja

La conocida ‘madre’ de la vitamina C, aunque no es la única fruta que la tiene dado que el kiwi y las fresas también la poseen pero en una menor cantidad. Los tomates o los pimientos rojos también mantienen este beneficio, sin embargo, para este caso en especial que se trata de frutas no entran en la lista, pero pueden incluirse.

La naranja al ser una barrera contra el óxido nítrico, hace que el organismo pueda llegar a generar una protección durante la actividad física y llegar a convertirse en radicales libres. Dichos radicales como es bien conocido, si se dejan avanzar aceleran el envejecimiento celular, razón suficiente para ponerles un freno y no dejarlos avanzar.

Frambuesas

Al igual que la pasada fruta, esta también consta de una gran cantidad de vitamina C pero en este caso, es añadida a aquellos alimentos que tiene un aporte de fibra. Gracias a esto, se pueden controlar los picos glucémicos y permitir que el cuerpo sea más ‘obediente’, dando lugar a un aumento de la saciedad y permitiendo caer menos en productos como los ultraprocesados, fritos o azúcares simples que no contribuyen en nada.

Frambuesa - Foto: Getty Images/iStockphoto

El consumo de fibra también está vinculado a la perdida de peso y la mejora en la salud digestiva, esto se muestra como algo relevante ya que si la intención es que los músculos estén dedicados únicamente a crecer y estar sanos, no se deberían tener que enfrentar a la inflamación de tejidos.

Plátanos

Aunque es bien conocida por tener un alto contenido de potasio, no es el único aporte que le da al organismo. La vitamina que la hace una de las frutas más amenas para la masa muscular es la vitamina B3 o niacina, que favorece el crecimiento muscular y la hipertrofia.

Entre otros beneficios también llegar a mejorar el metabolismo de la glucosa, aumenta el colesterol bueno y ayuda a producir hormonas, razón por la que conviene echarse en brazos de los plátanos.

La cáscara de banano ofrece diversos beneficios saludables para el organismo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Albaricoque

En caso de que se busque otro alimento con un gran contenido de potasio, se puede dar lugar a albaricoque o las ciruelas que también lo tienen consignado en sus propiedades. Este es un mineral que nos interesa especialmente a la hora de hacer deporte y fortalecer los músculos.

La función que es clave para la contracción de músculos, también da buenos niveles de hidratación, haciendo que, entre su cantidad de agua y su potasio, los albaricoques resulten más que interesantes.