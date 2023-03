Cinco hábitos que regulan los niveles de azúcar en la sangre

La Organización Mundial de la Salud (OMS) cataloga la diabetes como una enfermedad crónica; además, cuando esta no se mantiene en los niveles adecuados, puede generar otras complicaciones médicas que le pueden causar la muerte al paciente.

Las personas que padecen esta enfermedad deben tener unos cuidados especiales que les permitan tener una mejor calidad de vida y adaptarse de una mejor manera a los síntomas que se pueden derivar de esta afección.

Por lo general, deben consumir una serie de medicamentos que deben ser recetados por un profesional de la salud; además, deben seguir un estricto plan de alimentación y acompañar este hábito con la práctica frecuente de actividad física acorde para la edad y condiciones de cada paciente.

Según explica el portal de salud y medicina Medline Plus, cuando una persona padece diabetes, sus niveles de azúcar (glucosa) en la sangre se encuentran elevados; la glucosa la obtiene el cuerpo a través de los alimentos que se consumen a diario.

Por otro lado, de acuerdo con el Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK, por sus siglas en inglés), la diabetes afecta a una de cada cuatro personas mayores de 65 años de edad en Estados Unidos. Además, entre el 90 % y 95 % de los casos en adultos corresponden a la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 2 el cuerpo no puede producir o usar bien la insulina presente.

El Ozempic es recetado para tratar adultos con diabetes tipo 2 que se usa una vez a la semana. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía. En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. En la diabetes tipo 2, la más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada. Sin suficiente insulina, la glucosa permanece en la sangre”, explica.

Con el fin de evitar y combatir esta enfermedad, los expertos han señalado la necesidad de mejorar los hábitos de vida, en ese sentido, señalan algunos cambios que las personas deben hacer o fortalecer para evitar complicaciones de salud.

1. Mantener un peso adecuado. “Si una persona con prediabetes tiene exceso de peso corporal, puede ayudar a revertir su prediabetes perdiendo el 5 por ciento de su peso. Elegir alimentos saludables la mayor parte del tiempo puede hacer la diferencia en el control de peso porque la mayoría de estas opciones son naturalmente bajas en calorías”, afirma el portal.

2. Realizar ejercicio con frecuencia. “El ejercicio promueve todos los aspectos de la salud, incluyendo la prevención de la diabetes. Una persona debería intentar hacer al menos 30 minutos de ejercicio los 5 días de la semana. Si una persona no está acostumbrada al ejercicio, debe hablar con un médico para determinar qué actividades son las mejores para ella”.

Saltos de tijera (Jumping jacks): El ejercicio Jumping Jack. Depende de la intensidad puede llegar a quemar aproximadamente 350 calorías por 30 minutos de ejercicio. - Foto: Getty Images

3. Dejar de fumar. “Los fumadores tienen un riesgo de 30 % a 40 % más alto de diabetes tipo 2 que los no fumadores. Además, cuanto más fuma una persona, mayor es su probabilidad de desarrollar la afección”.

4. Controlar la presión arterial alta. “La presión arterial alta es otro factor de riesgo para la diabetes. En un metaanálisis de 2015 se revisaron los registros médicos de más de 4 millones de adultos sanos. Este comparó estos datos con los de estudios que informaron sobre la diabetes de nuevo inicio y la presión arterial alta. El análisis indicó que las personas con presión arterial elevada tienen un mayor riesgo de diabetes”, concluye la plataforma.

Presión arterial. - Foto: Getty Images

5. Consumir fibra y vinagre: se deben consumir al menos 40 gramos de fibra a diario, es importante mencionar que los alimentos ricos en fibra no solo están hechos a base de este componente; por ende, toca consumir varios para alcanzar la medida de fibra que requiere el cuerpo a diario. Además, el medio sugiere incluir una o dos cucharaditas de vinagre en las comidas principales.