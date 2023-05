Cinco infusiones naturales recomendadas para bajar la tensión alta

Para entender en qué consiste la tensión alta y cuáles son sus consecuencias para la salud general del ser humano, primero es importante tener claro el concepto de presión arterial.

De acuerdo con información de la enciclopedia médica MedlinePlus, la presión arterial es una medición de la fuerza ejercida contra las paredes de las arterias a medida que el corazón bombea sangre al cuerpo. En cuanto a la hipertensión, se trata del término que se utiliza para describir la presión arterial alta.

La hipertensión es un padecimiento que debe ser tratado, ya que de no hacerlo, puede conducir al desarrollo de varias afecciones médicas. En ese orden de ideas, la presión arterial alta aumenta el riesgo de sufrir enfermedades del corazón, accidente cerebrovascular, insuficiencia renal, problemas en los ojos y otras complicaciones de salud.

Por lo general, la hipertensión no tiene síntomas. No obstante, esta puede ser detectada realizando exámenes de rutina durante las visitas al médico. “Debido a que no hay ningún síntoma, las personas pueden sufrir enfermedad cardíaca y problemas renales sin saber que tienen hipertensión arterial”, anota MedlinePlus.

Es importante realizar exámenes de rutina para mantener vigilada la presión arterial. - Foto: Getty Images

Infusiones para controlar la hipertensión

La medicina alternativa ofrece algunas opciones para bajar la presión arterial cuando esta se encuentra por encima de los niveles saludables. Sin embargo, es conveniente recordar que los remedios caseros no cuenta con respaldo científico, de manera que su efectividad no está garantizada en un 100 %.

Dicho esto, antes de acudir a cualquier tratamiento alternativo, es prudente consultar con un médico de confianza.

El portal Mejor con Salud recoge algunos de esos remedios para bajar la tensión. Se trata de infusiones que basan su preparación en ingredientes naturales a los que se les atribuyen numerosos beneficios para el organismo.

1. Infusión de apio

Este vegetal posee fitoquímicos y sustancias antiinflamatorias. Además, tradicionalmente se le ha asociado un efecto diurético, lo que permitiría descargar el exceso de líquidos que elevan la presión en algunos pacientes.

Para preparar esta infusión, basta con incorporar 20 gramos de apio en una olla con agua hasta que alcance su punto de ebullición. Luego, esperar 15 minutos, colar y beber.

2. Infusión de orégano

Además de su uso en la cocina, el orégano también ha sido aprovechado por la medicina natural en múltiples remedios caseros enfocados en controlar el síndrome metabólico, la obesidad, la diabetes y la hipertensión arterial.

Un valor agregado al orégano es que, al ser un condimento popular, puede ser utilizado en la cocina para reducir la ingesta de sal. Adicionalmente, hay estudios que han encontrado una relación entre esta planta y el aumento del colesterol bueno/reducción del colesterol malo, lo que beneficia la salud cardiovascular.

Para la preparación de esta infusión solo hay que agregar una cucharadita de orégano al agua hirviendo, mezclar y dejar reposar 15 minutos. Una vez transcurrido el tiempo sugerido está lista para beber.

Las infusiones aprovechan los beneficios para el organismo presentes en ciertos ingredientes naturales. - Foto: Getty Images/iStockphoto

3. Infusión de diente de león

Es una planta con propiedades diuréticas, por eso la posibilidad de reducir la presión arterial alta, ya que ayuda a eliminar los líquidos que pueden sobrecargar al sistema cardiovascular.

Esta bebida se prepara agregando una cucharada de diente de león en agua hirviendo. Luego se continúa con la ebullición tres minutos más y se cuela para beber. El diente de león es diurético y colecistoquinético. Se debe tener precaución en los pacientes con litiasis biliar.

4. Infusión de olivo

El uso del olivo se puede vincular a una mejor salud cardiovascular. Sus hojas son ricas en polifenoles, sustancias con un efecto metabólico que no se limita a la hipertensión arterial. También resultan provechosas para el control de la obesidad y para ayudar a prevenir el síndrome metabólico.

Una infusión con las hojas de olivo se prepara con una cucharada de hojas secas de la planta que se colocan en agua hirviendo. Tras dejar reposar el líquido, se cuela y queda listo para beber.

La infusión de ajo es una de las más populares para bajar la tensión arterial cuando está demasiado alta. - Foto: Getty Images

5. Infusión de ajo

El ajo es uno de los ingredientes naturales más populares cuando de bajar la presión arterial se trata. Según recoge la fuente consultada, el ajo contiene alicina, un compuesto al que se le han atribuido propiedades antioxidantes y de eliminación de radicales libres.

La manera sugerida para preparar esta infusión es triturar el ajo e incorporarlo en una olla con agua hirviendo. Es opcional agregar limón y jengibre.